München (ots) - Trotz der verkorksten WM ist das Interesse anhochklassigem Vereinsfußball in Deutschland ungebremst, diesbestätigt ein neuer Dauerkartenrekord in der Fußball-Bundesliga.Gleiches gilt für das Engagement der Sportschau. Am morgigen Samstag,25. August 2018, liefert die "Sportschau" im Ersten wie gewohnt ab18:00 Uhr Fußball pur. Beginnend mit der 3. und 2. Liga präsentiertJessy Wellmer ab 18:30 Uhr Zusammenfassungen der Samstagsspiele unddes Auftaktspiels der Fußball-Bundesliga vom Vorabend.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Auch in dieser Saison bietenwir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die bekannteBundesliga-Berichterstattung am Samstagabend. Wir hoffen auf einespannende und abwechslungsreiche Fußball-Saison 2018/19."Am Sonntag, 26. August 2018 bleibt es sportlich: Los geht es um15:00 Uhr mit der Para-Leichtathletik-EM in Berlin, gefolgt von derRollstuhlbasketball-WM in Hamburg, der Kanusprint-WM importugiesischen Montemor und dem Finale der Deutschland-Tour inStuttgart.Abgerundet wird der Tag um 18:00 Uhr mit der Auslosung der zweitenRunde des DFB-Pokals, live aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Losfeeist Deutschlands schnellste Frau und EM-Zweite über die 100 Meter,Gina Lückenkemper. Ziehungsleiter ist DFB-Vize-Präsident PeterFrymuth.Am Mittwoch, 29. August 2018, überträgt Das Erste dieDFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff zurAufarbeitung der Fußball-WM 2018 ab 12:00 Uhr live.Die Sendetermine im Ersten:Samstag, 25. August 201818:00-19:57 UhrSportschauFußball-BundesligaModeration: Jessy WellmerSonntag, 26. August 201815:00-17:25 UhrSportschauca. 15:20 Para Leichtathletik-EMca. 15:30 Rollstuhl-Basketball-WMca. 15:30 Kanusprint-WMca. 15.45 Radsport: Deutschland Tour18:00-18:30 UhrSportschauAuslosung 2. Runde DFB-PokalModeration: Jessy WellmerMittwoch, 29. August 201812:00-12:45 UhrSportschauDFB-Pressekonferenz zur Aufarbeitung der Fußball WM 2018Moderation: Gerhard DellingPressekontakt:Sebastian Mußemann, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34999, E-Mail: sebastian.mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell