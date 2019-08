Endlich wieder Bundesliga: Auch 2019/20 die spannendste Nebensache der Welt mit HD+ genießen

Unterföhring - (ots) -- Nach Übertragung der Rechte an DAZN: Alle Freitags- undMontagsspiele sowie die Partien am Sonntagmittag weiterhin überHD+ empfangbar- Bundesligaanpfiff am Freitag, den 16. August 2019 mit FC BayernMünchen gegen Hertha BSCDie schönste Nebensache der Welt startet endlich in die neueSaison und mit HD+ kann man die Spiele am Freitag, Montag undSonntagmittag weiterhin in gewohnt bester Qualität erleben. Auch nachdem Wechsel der Rechte an der Live-Übertragung von Eurosport an DAZNändert sich beim Empfang im TV über HD+ und Satellit nichts. Alle HD+Kunden können weiterhin für 5 Euro zusätzlich auf Eurosport 2 HD Xtraden Ball auf seinem Weg ins Eckige verfolgen. Allerdings wird künftigDAZN die Spiele aus dem Bundesliga-Paket mit Beginn der neuen Saisonübertragen."Wir freuen uns, dass wir auch in der neuen Bundesliga-Saisonwieder Millionen Satellitenzuschauern die Möglichkeit bieten können,auf Eurosport 2 HD Xtra mit HD+ über 70 Stunden spannenden liveFußball zu verfolgen", so Georges Agnes, Geschäftsführer Operationsund Produktentwicklung der HD PLUS GmbH. "Sportereignisse sindeinfach ein Zuschauermagnet für das Fernsehen. Brillante Bilder in HDaber auch UHD verstärken das Seherlebnis deutlich. Es ist und bleibtunser Ziel auch künftig vielfältige Sporthighlights in besterBildqualität mit HD+ auszustrahlen."Die neue Bundesliga-Saison hat es in sich und startet mitattraktiven Partien der Münchner Bayern, des ambitioniertenVizemeisters Dortmund oder der starken MeisterschaftsgeheimfavoritenGladbach und RB Leipzig:Freitag, 16. August, FC Bayern München - Hertha BSCFreitag, 23. August, 1. FC Köln - Borussia DortmundFreitag, 30. August, Gladbach - RB LeipzigFreitag, 13. September, Fortuna Düsseldorf - VFL WolfsburgFreitag, 20. September, FC Schalke 04 -1. FSV Mainz 05Montag, 23. September, VFL Wolfsburg - TSG 1899 HoffenheimFreitag, 27. September, Union Berlin - Eintracht FrankfurtVoraussetzung, um die Bundesliga-Übertragung von DAZN über HD+ zusehen, sind neben dem TV-Empfang über Satellit ein HD+ Modul, ein HD+Receiver oder ein neues TV-Gerät von Panasonic oder Samsung, in demHD+ bereits integriert ist. Zusätzlich zur Hardware benötigt derZuschauer das HD+ Sender- und Eurosport-Paket, das Kunden alsPrepaid-Angebot für 12 Monate für 125 Euro (setzt sich zusammen aus70 Euro für das HD+ Sender-Paket und 55 Euro für das Eurosport-Paket)im Handel erwerben können. Auch der Eurosport-Player ist enthalten.Dort zeigt Eurosport künftig keine Bundesliga mehr, dafür sind dortweiterhin zahlreiche Bonus-Features und alle internationalenSporthighlights, die auf den Eurosport-Sendern übertragen werden, zusehen. So etwa die Olympischen Spiele, die Tour de France, die TennisGrand Slams, Premium Motorsport oder neu ab dieser Saison: dieFrauenfußball-Bundesliga.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 3 UHD-Sender- inklusive dem UHD-Event-Angebot RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten vonPanasonic und Samsung bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion denNeustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und eineninnovativen TV-Guide.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärungfinden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzFür Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell