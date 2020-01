Köln (ots) - Rund 680.000 Menschen in Deutschland sind ohne eine Wohnung*. Sechsvon ihnen begleitet VOX jetzt in "Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" beieinem ungewöhnlichen Projekt. Mit professioneller Unterstützung vonStreetworkern bekommen die Obdachlosen die Möglichkeit auf einen Neuanfang. Undalles beginnt mit einem eigenen Wohnungsschlüssel... Drei Folgen der neuenDokumentationsreihe ab dem 11. Februar 2020, immer dienstags, um 20:15 Uhr beiVOX."Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" zeigt dabei nicht nur, wie sich diesechs Protagonisten teils seit Jahrzehnten dem harten Überlebenskampf auf derStraße stellen, sondern auch, wie sie jetzt unerwartet und ohne Vorbedingungeneine eigene Wohnung beziehen können. "Housing First" heißt das Konzept, dasursprünglich aus den USA kommt und auch in Ländern wie Österreich, Finnland oderPortugal praktiziert wird. Mit Erfolg: Nach fünf Jahren leben noch über 90Prozent der Menschen in den vermittelten Wohnungen*.Die gemeinnützige Obdachlosenhilfe fiftyfifty hat "Housing First" als erste nachDeutschland geholt. "Es wird ein Weg aufgezeigt, wie Menschen in hoffnungsloserLage nach jahrelanger Obdachlosigkeit, Verwahrlosung und Armut wieder neuen Mutfassen und ein neues Leben beginnen", so fiftyfifty-Streetworker Oliver Ongaroüber das Projekt. Zusammen mit Streetworkerin Julia von Lindern unterstütztOngaro die ehemals Obdachlosen auf ihrem Weg von den Straßen Düsseldorfs in dieeigenen vier Wände. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt - geprägt von vielenGlücksmomenten, aber auch Rückschlägen. Denn die neue VOX-Reihe dokumentiert,dass mit dem Einzug in eine Wohnung Schulden, Suchtprobleme oderArbeitslosigkeit nicht einfach verschwinden, sondern die Protagonisten weiterhinvor große Herausforderungen stellen. So begleiten wir beispielsweise den62-jährigen Helmut, der endlich vom Heroin wegkommen will und sich sehnlichstArbeit und eine Freundin wünscht. Oder die 36-jährige Nici, die durch ihreMietschulden nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihre zwei Kinder verloren hat.Nach vier Jahren auf der Straße bekommt die zweifache Mutter endlich die Chance,ihre Söhne wiederzusehen.HintergrundFast ein Jahr lang begleitete die Produktionsfirma i&u im Auftrag von VOX dieObdachlosen bei ihrem Einzug in ein neues Leben mit der Kamera. Das TV-Projektwurde vor allem durch die Sozialarbeiter von fiftyfifty unterstützt. Das Konzept"Housing First", das in den USA und einigen anderen Ländern bereits sehrerfolgreich ist, hat die gemeinnützige Obdachlosenhilfe fiftyfifty als erstenach Deutschland geholt. Sie geben Obdachlosen eine Wohnung mit unbefristetemMietvertrag, ohne Vorbedingungen, um ihnen so eine zweite Chance zu geben.Zusammen mit dem Verband Paritätische NRW und dem Land NRW hat die Organisationeinen Fond gegründet, aus dessen Mitteln "Housing First" im ganzen Bundeslandetabliert werden soll. Die Gelder werden mit einer eigenen Benefiz-Galeriegesammelt, die seit 25 Jahren so bereits zahlreiche Projekte von fiftyfiftyfinanziert hat. Namhafte Künstler wie Gerhard Richter und Markus Lüpertzunterstützen den Verein und spenden einige ihrer Werke. Aus den Verkaufserlösenkönnen Wohnungen für Obdachlose gekauft und hergerichtet werden.*Quelle: BAG Wohnungslosenhilfehttps://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/ *Quelle: fiftyfiftyhttps://www.fiftyfifty-galerie.de/projekte/1905/n-aPressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationJanine JannesTelefon: +49 221-45 67 44 10Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationGreta SchneiderTelefon: +49 221-45 67 44 05BildredaktionHenning WaltherTelefon: +49 221-45 67 42 69Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4493563OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell