Endlich tut sich wieder was bei L'Oreal SA!

L'oreal, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte", notiert aktuell (Stand 20:01 Uhr) mit 418.85 EUR mehr oder weniger gleich (+0.18 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.

Unsere Analysten haben L'oreal nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über L'oreal wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält L'oreal auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1 Prozent und liegt damit 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 2,96). Die L'oreal-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 54,56 ist die Aktie von L'oreal auf Basis der heutigen Notierungen 106 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (26,5) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

