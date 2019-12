Endlich: Die richtigen Vitamin-Mischungen für Manager, Digital Heros und Iron Performer / Startup Wetamin bringt vier erste spezielle Vitamin- und Mineralstoffmischungen auf den Markt

München (ots) - Spezielle Vitamin- und Mineralstoffmischungen inMedikamentenqualität sind ab sofort kein Traum mehr: Das deutsche StartupWetamin bringt erstmals die vier Sorten Balance, Digital Hero, Manager und IronPerformer auf den Markt. Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Bedürfnisseunterschiedlicher Berufs- und damit Belastungsgruppen werden die vier Mischungenmit besonderen Schwerpunkten aus ausgesuchten Zutaten gemischt. Das Pulver wirdmit Wasser zu einem wohlschmeckenden Drink mit Blaubeer-Lavendel-Geschmack - undgänzlich ohne Zucker. "Bei unseren Marktanalysen haben wir festgestellt, dasskein Hersteller Produkte auf spezielle Zielgruppen wie Digitalarbeiter abstimmt.Hinzu kommt: Viele Hersteller nutzen Zucker in ihren Produkten. Das wollten wiranders machen - mit der Qualität einer Arznei, und ohne Zucker", sagt BorisSirota, einer der beiden Gründer des jungen Unternehmens.Die Idee aus der Dicken SophieDie beiden Unternehmer kennen sich seit Jahren - und nutzen seit Jahren für sichselbst spezielle Mischungen an Vitaminen und anderen wichtigen Stoffen. Beidetauschten sich über Jahre und unterschiedliche berufliche Karrieren darüber ausund 2018 entstand die Idee zu Wetamin. "In Apotheken oder online werden dieKunden überfahren mit tausend Angeboten, die alle die besten sein wollen - aberkeines davon ist wirklich auf bestimmten Bedarf abgestimmt. Wir wolltengemeinsam das perfekte Produkt entwickeln. Daher sind vier Mischungen auch erstder Anfang", sagt Boris Sirota weiter. Mitverantwortlich war am Ende auch dieDicke Sophie - ein Biergarten in München, in dem die finale Idee zu Wetamingeboren wurde.MedikamentenqualitätUm den Markt zu analysieren, probierten die beiden Gründer nahezu sämtlicheProdukte auf dem Markt. Zur Präzisierung der Mischungen wurden auch Medizinerhinzugezogen. Zunächst fand sich kein Hersteller, der diese Idee mit demWetamin-Team umsetzen wollte - doch am Ende fand sich ein Betrieb in Österreich,der die Mischungen produziert und in einzelne Portionsbeutel und einenumweltfreundlichen Pappbecher abfüllt. Die Fertigung ist komplett gemäß ISO- undGMP zertifiziert, einer Normung, die aus der Pharmabranche kommt und hoheAnsprüche hat. Für jeden Rohstoff sowie die Produktion gibt es Zertifikate.Bereits jetzt in der Launchphase haben die vier Mischungen enormen Erfolg unddas positive Kundenfeedback übersteigt die Erwartungen des Gründerteams um einVielfaches. Neben weiteren Mischungen sind auch neue Geschmacksrichtungen inPlanung. Eines wird aber immer bestehen: Kein Zucker, und hochwertigsteRohstoffe in Medikamentenqualität.Wetamin bietet als erstes Unternehmen spezielle Vitamin- undMineralstoffmischungen für unterschiedliche berufliche Belastungsszenarien.Digitalarbeiter, Manager und hochbelastete Berufstätige können durch dieMischungen das Immunsystem, die Augenfunktionen und viele andereKörperfunktionen unterstützen. Die Fertigung erfolgt unter Pharmabedingungen,die vier Mischungen sind zuckerfrei und können in Wasser zu einem schmackhaftenDrink aufgelöst werden.Weitere Informationen:Wetamin GmbH, Rümannstr. 74, 80804 München,E-Mail: presse@wetamin.com, Web: www.wetamin.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139747/4471384OTS: Wetamin GmbHOriginal-Content von: Wetamin GmbH, übermittelt durch news aktuell