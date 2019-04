"Endlich regiert wieder die Vernunft" / bpa reagiert erfreut auf Bekenntnis der Bundesregierung zu Markt und Wettbewerb in der Pflege

Berlin (ots) - "Die Ausführungen der Bundesregierung sind einklares Bekenntnis zu unternehmerischer Freiheit und fairem Wettbewerbin der Pflege." So kommentiert Bernd Meurer, Präsident desBundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), diekürzlich veröffentlichte Antwort auf eine an die Bundesregierunggerichtete Kleine Anfrage von Nicole Westig MdB (FDP) zu denmarktwirtschaftlichen Strukturen in der Altenpflege. "Eindrücklichwird darauf hingewiesen, dass private Anbieter nicht nur für einenfunktionierenden Wettbewerb von Bedeutung sind, sondern auch einenentscheidenden Beitrag liefern, um die erforderlichen Investitionenin Pflegeheime und -angebote stemmen können", zitiert Meurer aus derDrucksache 19/8924 des Deutschen Bundestages. "Ohne uns wäre heuteder Versorgungsmangel noch gravierender", so Meurer.Des Weiteren führe die Bundesregierung aus, dassPflegeeinrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien undMaßstäben geführt werden sollen und dass das unternehmerische Risikohonoriert werden müsse. Zudem eröffne die Pflegeversicherungangesichts ihrer grundsätzlich wettbewerbsrechtlichen Ausrichtung vonAnfang an die Möglichkeit für Pflegeeinrichtungen, Gewinne zuerzielen. "All diese Erklärungen sind hoffentlich dazu geeignet, dervon Gesundheitsminister Jens Spahn angezettelten Debatte über dieHöhe von Gewinnmargen in der privaten Pflege endlich ein Ende zubereiten", so der bpa-Präsident. "Es ist an der Zeit, den Fokuswieder auf die Qualität der vereinbarten und erbrachten Leistung zurichten, statt eine abstrakte und investitionsfeindliche Debatte zuführen."Angesichts des Umstands, dass "endlich wieder die Vernunftregiere", hofft Meurer nun auch darauf, dass die Diskussion um einvon Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplantes bundeseinheitlichesLohndiktat bald vom Tisch ist: "Die Umsetzung dieser Pläne hätteunter anderem zur Folge, dass die grundsätzlich wettbewerbsrechtlicheAusrichtung der Pflegeversicherung unterminiert wird und es zu einernicht mehr beherrschbaren Kostenexplosion käme", warnt Meurer. DerArbeitgeberverband des bpa (bpa AGV) hatte am 27. März 2019 einGutachten vorgestellt, das erhebliche verfassungsrechtliche Bedenkengegen allgemeinverbindliche Tarifverträge geltend machte.Von den 14.480 stationären Pflegeeinrichtungen wurden lautPflegestatistik 2017 des Statistischen Bundesamtes 6.167 - rund 43Prozent - von privaten Anbietern betrieben; von den 14.050 ambulantenPflegediensten 9.243, also rund 66 Prozent aller ambulantenPflegedienste.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter der Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell