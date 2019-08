Endlich ohne Rückenschmerzen ans Ziel: AGR zertifiziert Ergonomie-Sitz in den Ford-Modellen Mondeo, S-MAX und Galaxy (FOTO)

Bremervörde (ots) -Ob zur Arbeit, in den Urlaub oder zum Einkaufen - das Auto isteines der beliebtesten und am häufigsten genutztenFortbewegungsmittel. Die Studie "Mobilität in Deutschland (MiD) 2017"des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zeigt:Die Deutschen legen im Jahr durchschnittlich 14.700 Kilometer zurück.Damit die vielen Stunden auf den Straßen nicht zu Verspannungen undSchmerzen führen, sind rückenfreundliche Autositze unerlässlich. DerAutomobilhersteller Ford setzt deshalb in seinen Modellen aufErgonomie und Komfort. Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. hatneben dem Ford Focus nun auch die Ergonomie-Sitze der Modelle FordMondeo, S-MAX und Galaxy mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Diesesind ab Herbst 2019 erhältlich und unterstützen einen gesundenRücken.Je länger die Fahrt, desto stärker die Beschwerden. Wer vieleStunden im Auto unterwegs ist, leidet am Zielort nicht selten unterRückenschmerzen. Der Grund: schlechte, unzureichend einstellbareAutositze. Der Automobilhersteller Ford hat das erkannt und bringtFahrer der Ford Modelle Mondeo, S-MAX und Galaxy mit dem neuenAGR-zertifizierten Ergonomie-Sitz nun rückenfreundlich undschmerzfrei ans Ziel. Die Aktion Gesunder Rücken zeichnet Produktewie den Sitz von Ford nach einer strengen Prüfung durch einunabhängiges medizinisches Expertengremium mit dem AGR-Gütesiegel"Geprüft & empfohlen" aus. Das Besondere: Der zertifizierte Sitzermöglicht nicht nur Einstelloptionen für Länge, Höhe und Neigung,auch die Lendenwirbelstütze kann vierfach elektronisch an dieindividuellen Bedürfnisse angepasst werden. Auf diese Weise wird deruntere Rücken, der besonders anfällig für Beschwerden ist, optimalunterstützt. Vorbei ist auch die Zeit, in der besonders große undkleine Fahrer unter unpassenden Sitzflächen leiden. Denn auch dieOberschenkelauflage lässt sich am Ford-Sitz der eigenen Körpergrößeentsprechend anpassen. Im Falle eines Unfalles sorgt eine vierfachverstellbare Kopfstütze für die optimale Sicherheit. Der Sitz ist fürdie Vordersitze der Ford Modelle S-MAX und Galaxy ab September sowiefür das Modell Mondeo ab Oktober verfügbar.Folgende Tipps sind beim Einstellen des Autositzes zu beachten:- Fahrer sollten bis zur Sitzlehne nach hinten rücken und beimAnpassen des Sitzabstands darauf achten, dass die Beine beimDurchtreten der Pedale leicht angewinkelt sind.- Damit die Oberschenkel gut abliegen, kann auch die Sitzflächeindividuell geneigt und in der Länge angepasst werden.- Auch die Lendenwirbelsäulenstütze lässt sich der Körpergrößeentsprechend anpassen, um den unteren Rücken optimal zuunterstützen.- Beim Einstellen der Rückenlehne ist darauf zu achten, dass derFahrer mit leicht angewinkelten Armen das Lenkrad erreicht.Schulter und Lehne sollten auch bei Lenkmanövern in Kontaktbleiben können.- Die Kopfstütze schließt idealerweise mit der Oberkante desKopfes ab.- Bei der Einstellung der Sitzhöhe ist ein Abstand von 10 cmzwischen Kopf und Decke sinnvoll.Über die AGRSeit dem Jahr 1995 widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft undempfohlen". Alltagsgegenstände wie Autositze, Büromöbel oderSportgeräte, die von einem multidisziplinären und unabhängigenmedizinischen Expertengremium als besonders rückengerecht eingestuftwurden, können damit ausgezeichnet werden. WeiterführendeInformationen zum AGR-Gütesiegel und zu zertifizierten Produkten gibtes unter www.ruecken-produkte.de.Pressekontakt:Detlef DetjenGeschäftsführer Aktion Gesunder Rücken e. V.Stader Str. 627432 BremervördeMail: Detlef.Detjen@agr-ev.deInternet: www.agr-ev.deTelefon: 04761/926 358 311Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell