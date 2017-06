Endlich ein neuer Ansatz gegen Reflux-Beschwerden / ZIVEREL®: Die Innovation gegen Sodbrennen und Co.

Marburg (ots) -Reflux aus dem Magen in die Speiseröhre und die damit verbundenenSymptome sind aufgrund des Leidensdrucks der Betroffenen und derHäufigkeit in unserer Gesellschaft ein wichtiges medizinisches Thema.Protonenpumpenhemmer (PPI), wie Omeprazol, bringen nicht immer dengewünschten Erfolg und führen damit sicher teilweise zuUnzufriedenheit bei den Patienten. Doch jetzt gibt es Hoffnung:ZIVEREL®. ZIVEREL® ist ein neues Liquid zum Schutz und zurRegeneration der Speiseröhrenschleimhaut. Dank neuem hochbioadhäsivem Komplex lindert ZIVEREL® die Beschwerden derRefluxkrankheit 3-fach zielgerichtet.In der westlichen Welt leiden 40% der erwachsenen Bevölkerungmindestens einmal im Monat unter Sodbrennen. 14% erleben eswöchentlich und 7% berichten sogar von täglichen Episoden.1Sodbrennen, das primäre Symptom der gastroösophagealenRefluxkrankheit, gehört somit zu den am häufigsten auftretendenBeschwerden in unserer Gesellschaft.Die Standardtherapie mit Protonenpumpenhemmern (PPI) istallerdings oft nicht ausreichend. Bei etwa 30% der Betroffenen kommtes trotz PPI zu andauernden Symptomen.2Deshalb dürfte diese Botschaft viele erfreuen: Für Menschen mitRefluxsymptomen steht nun auch in deutschen Apotheken seit Juni 2017ein innovatives Produkt zur Verfügung: ZIVEREL®. ZIVEREL® wirdangewendet zur schnellen Linderung von gastroösophagealenRefluxsymptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurereflux,Reizhusten und Stimmstörung. ZIVEREL® unterstützt dieSchleimhautregeneration und lindert Symptome wie Brennen undSchmerzen.3Das Besondere an ZIVEREL® ist, dass es dort ansetzt, wo dieBeschwerden spürbar sind und die Schäden entstehen - nämlich in derSpeiseröhre. ZIVEREL® ist eine Kombination aus Hyaluronsäure,Chondroitinsulfat und Poloxamer 407. Die hoch bioadhäsive (haftende)Komponente Poloxamer 407 bewirkt, dass Hyaluronsäure undChondroitinsulfat wie eine zweite Haut an der Oberfläche derSpeiseröhrenwand haften, was zum Schutz vor im Magen gebildeterSalzsäure und Pepsin beiträgt. Chondroitinsulfat fördert darüberhinaus den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut.ZIVEREL® - 3-fach zielgerichtet zur Linderung vongastroösophagealen Refluxsymptomen* dank neuem hoch bioadhäsivemKomplex:- Linderung: Lindert schnell die gastroösophagealenReflux-Beschwerden wie Brennen und Schmerzen3- Schutz: Hoch bioadhäsives Poloxamer 407 bewirkt, dassHyaluronsäure und Chondroitinsulfat an der Oberfläche derSpeiseröhrenwand haften, was zum Schutz vor Salzsäure und Pepsinbeiträgt.4- Regeneration: Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat fördern dieRegeneration und Reperatur der Speiseröhrenschleimhaut.3, 5-7ZIVEREL® ist in praktischen Beuteln à 10 ml Lösung zur schnellenund unkomplizierten Einnahme erhältlich. Soweit nicht andersverordnet, erfolgt die Einnahme nach jeder Mahlzeit und vor demSchlafengehen. Besondere Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sindbislang nicht bekannt. Bei Überempfindlichkeit gegen einen derBestandteile oder in Schwangerschaft und Stillzeit sollte ZIVEREL®nicht angewendet werden.Ab jetzt können Betroffene von ZIVEREL® profitieren - dem neuenLiquid zum Schutz und zur Regeneration der Speiseröhrenschleimhaut!* Zur Linderung von gastroösophagealen Reflux-Symptomen wieSodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurereflux, Reizhusten undStimmstörung1. Eckardt VF Wie gefaehrlich ist Sodbrennen? Dtsch Aerztebl 2002;A 99(25): 1484-1486. 2. Labenz J, Koop H. Gastro-Oesopaghageal RefluxDisease - How to Manage if PPI are not sufficiently effective, nottolerated, or not wished? Dtsch Med Wochenschr 2017; 142(5): 356-366.3. du Souich P, et al. Immunomodulatory and anti-inflammatory effectsof chondroitin sulphate. J Cell Mol Med 2009; 13(8A): 1451-63. 4.ZIVEREL® Gebrauchsanweisung. Januar 2017 5. Schnabelrauch M, et al.Sulfated Glycosaminoglycans As Promising Artificial ExtracellularMatrix Components to Improve the Regeneration of Tissues. 1. Eckardt VF Wie gefaehrlich ist Sodbrennen? Dtsch Aerztebl 2002;A 99(25): 1484-1486. 2. Labenz J, Koop H. Gastro-Oesopaghageal RefluxDisease - How to Manage if PPI are not sufficiently effective, nottolerated, or not wished? Dtsch Med Wochenschr 2017; 142(5): 356-366.3. du Souich P, et al. Immunomodulatory and anti-inflammatory effectsof chondroitin sulphate. J Cell Mol Med 2009; 13(8A): 1451-63. 4.ZIVEREL® Gebrauchsanweisung. Januar 2017 5. Schnabelrauch M, et al.Sulfated Glycosaminoglycans As Promising Artificial ExtracellularMatrix Components to Improve the Regeneration of Tissues. Curr MedChem 2013; 20: 2501-23 6. Aya K, et al. Hyaluronan in wound healing:Rediscovering a major player. Wound Rep Reg 2014; 22: 579-593. 7.Sudha P, et al. Beneficial effects of hyaluronic acid. Adv Food NutrRes 2014; 72: 137-176. 