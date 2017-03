Endlich mehr Verbraucherschutz auf dem Bau: Bundestag setzt VPB-Empfehlungen im neuen Bauvertragsrecht um

Berlin (ots) - Der Deutsche Bundestag wird heute, in seiner 221.Sitzung, das neue Bauvertragsrecht beschließen. Er folgt dabei denVorschlägen von Verbraucherschützern wie dem Verband PrivaterBauherren (VPB). Schlüsselfertigunternehmer müssen künftigVerbrauchern vor Vertragsschluss eine Baubeschreibung zur Verfügungstellen, die die wichtigsten Regelungen des Bauprojektes enthält.Außerdem müssen sie im Bauvertrag einen verbindlichenFertigstellungstermin nennen. Und der Gesetzgeber stellt nun endlichsicher, dass Bauherren alle nötigen Unterlagen zu ihrem Bauprojekterhalten, denn nur so können sie beispielsweise prüfen und belegen,ob ihr Haus geltenden Bauvorschriften entspricht."Mit dieser dringend nötigen Reform beschränkt der Gesetzgeber dienegativen Auswirkungen des Machtungleichgewichts amWohnungsbaumarkt", so Corinna Merzyn, Hauptgeschäftsführerin des VPB."Grundlegende Daten und Unterlagen zum Eigenheimbau sind für jedenBauherren essentiell. Aber bisher wurden solche Informationen imSchlüsselfertigbereich oft gar nicht oder nur widerwillig von denBauunternehmen zur Verfügung gestellt. Diese Praxis wird nunbeendet.""Der Gesetzgeber würdigt damit auch endlich die Verantwortung, dieprivate Bauherren bei der Bereitstellung von Wohnraum übernehmen:Über die Hälfte aller Bürger wohnt in den eigenen vier Wänden, mehrals 80 Prozent aller Wohnungen in Deutschland werden von privatenBauherren gekauft. Bauherren nehmen damit ihre Altersvorsorge selbstin die Hand und entlasten gleichzeitig den Wohnungsmarkt ganz enorm",konstatiert Corinna Merzyn."Ein Rundum-Sorglos-Paket ist das neue Bauvertragsrecht abernicht", warnt die VPB-Hauptgeschäftsführerin. "Private Bauherrenmüssen sich nach wie vor gut informieren, genau aufpassen und dienötigen Sachverständigen hinzuziehen, um den Bauunternehmen aufAugenhöhe begegnen zu können!"Nach Erfahrung des VPB sind gerade im aktuellen Bauboom die neuenRegelungen besonders wichtig: Allein 2016 wurden rund 310.000Wohnungsbaugenehmigungen erteilt. Rund die Hälfte davon entfallen aufprivate Bauherren, die damit auch weiterhin das Rückgrat desWohnungsbaus in Deutschland bilden. Etwa 90 Prozent von ihnen bauenihr Haus oder ihre Eigentumswohnung schlüsselfertig mit einerBaufirma als zentralem Ansprech- und Vertragspartner. Diese Baufirmenhaben aber häufig den Zugriff auf den Baugrund und können alleindadurch ihre Interessen durchsetzen. Zudem haben nach VPB-Erfahrungprofessionelle Baufirmen immense Informationsvorsprünge gegenüberEigenheim-Bauherren: Profis stehen Laien gegenüber, die mit dem Baueiner Immobilie ein einmaliges, mit großem finanziellen Aufwandverbundenes Projekt angehen. Dieses Machtgefälle zwischen Baufirmenund Bauherren wird nun durch Klarstellungen im Bauvertragsrechtkorrigiert."Wir haben den politischen Verantwortlichen in intensivenGesprächen die schwache rechtliche Situation der Eigenheim-Bauherrenerläutert und für die gesetzliche Klarstellung gekämpft. Wir sindglücklich, dass der Gesetzgeber nun auch gegen einige Widerstände denEmpfehlungen des VPB folgt", resümiert Corinna Merzyn das Resultatdes langjährigen Gesetzgebungsprozesses."Allerdings ist die Wohnungsbaupolitik für private Bauherren beiWeitem noch nicht ideal ausgerichtet. "Für die kommendeLegislaturperiode muss die Bundesregierung die Förderung vonWohneigentumsbildung auf die Agenda setzen", fordert dieVPB-Hauptgeschäftsführerin. "Vor allem für junge Familien undHaushalte ab einem mittlerem Einkommen und darunter ist die Bildungvon Wohneigentum unter derzeitigen Bedingungen enorm erschwert: Dieimmer höheren Erwerbsnebenkosten benötigen viel zusätzlichesEigenkapital, dessen Ansparung angesichts der langen Niedrigzinsphaseaußerdem immer schwerer wird. Die weniger Wohlhabenden einer ganzenGeneration werden dadurch von der Bildung von Altersvorsorge - dieeinzige, in der man im Alter auch sicher wohnen kann -ausgeschlossen. Eine Absenkung der Grunderwerbsteuer fürselbstgenutztes Wohneigentum, die Einführung vonEigenkapitalersatzprogrammen und das Angebot von verlässlichenZinsbindungen über die gesamte Finanzierungszeit sind Maßnahmen, mitdenen die Politik auch diesen Gruppen den Umzug ins Eigenheimermöglichen kann."Alle wichtigen Fragen und Antworten zum neuen Bauvertragsrechthier: http://www.vpb.de/faq-bauvertragsrecht.htmlWeitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V.,Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Telefon 030 2789010, Fax:030 27890111, E-Mail: info@vpb.de, Internet: www.vpb.de.Pressekontakt:Postina Public Relations GmbH, Am Stützelbaum 7, 64342Seeheim-Jugenheim, Fon 06257 507990, Fax 06257 507994,E-Mail presse@vpb.deOriginal-Content von: VPB Verband Privater Bauherren, übermittelt durch news aktuell