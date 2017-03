Endlich mehr Sicherheit bei Inkontinenz - Neues Gesetz verspricht hochwertigere Hilfsmittel

Baierbrunn (ots) - Schluss mit billigen Vorlagen und Windeln fürMenschen mit Blasenschwäche: In diesem Monat soll das Gesetz zurStärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung in Kraft treten. "Werwegen Inkontinenz auf Vorlagen oder Windeln angewiesen ist, hat dannAnspruch auf bessere Qualität und individuelle Beratung", erläutertder zweite Vorsitzende des Selbsthilfeverbands Inkontinenz, StefanSüß, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Vor einem Jahr hatteder Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) dieQualitätsansprüche an aufsaugende Inkontinenzhilfen deutlich erhöht.Vor allem müssen sie Flüssigkeit schneller aufnehmen und dürfen nichtso stark rücknässen. "Als zusätzliche Anforderungen wurdenGeruchsbindung und Atmungsaktivität festgeschrieben", so Florian Lanzvom GKV-Spitzenverband. Am 11. März endet die einjährigeÜbergangsfrist: Bis dahin müssen die Hersteller nachgewiesen haben,dass ihre Vorlagen und Windeln die neuen Anforderungen erfüllen.Produkte ohne diesen Nachweis dürfen die Krankenkassen ihrenVersicherten nicht mehr zumuten. "Wer mit dem ausgewählten Produktnicht zufrieden ist, sollte sich nicht abwimmeln lassen, sondern beider Krankenkasse nach Alternativen fragen", rät der Geschäftsführerder Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD), ThorbenKrumwiede.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell