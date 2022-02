Endlich lohnt sich Las Vegas Sands!

Weitere Suchergebnisse zu "Las Vegas Sands":

Der Kurs der Aktie Las Vegas Sands steht am 18.02.2022, 14:59 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 47.06 USD. Der Titel wird der Branche "Casinos & Spiele" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Las Vegas Sands entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Las Vegas Sands-Aktie ein Durchschnitt von 43,99 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,06 USD (+6,98 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (40,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,92 Prozent Abweichung). Die Las Vegas Sands-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Las Vegas Sands erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Las Vegas Sands höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (6,7 % gegenüber 2,89 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 78,79 ist die Aktie von Las Vegas Sands auf Basis der heutigen Notierungen 4 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (75,41) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".