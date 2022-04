Endlich lohnt sich Exxon Mobil!

Exxon Mobil, ein Unternehmen aus dem Markt "Integriertes Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 03:31 Uhr) mit 87.76 USD etwas im Plus (+0.31 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Exxon Mobil haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Exxon Mobil derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 66,83 USD, womit der Kurs der Aktie (87,76 USD) um +31,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 81,9 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,16 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Exxon Mobil. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Exxon Mobil daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Exxon Mobil von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Exxon Mobil mit einem Wert von 15,74 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 294,75 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

