Endlich geschafft, Star?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Star unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Gasversorgungsunternehmen". Die Star-Aktie notierte am 13.09.2018 mit 9,75 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Star nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Star beläuft sich mittlerweile auf 9,82 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 9,75 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,71 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,62 USD. Somit ist die Aktie mit +1,35 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Star investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,82 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen Mehrertrag in Höhe von 1,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Star liegt bei einem Wert von 14,79. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 30,28) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Star damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.