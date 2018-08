Endlich geschafft, Shanghai Wondertek Software?

An der Börse Shanghai schloss die Shanghai Wondertek Software-Aktie am 14.08.2018 mit dem Kurs von 13,2 CNY. Die Shanghai Wondertek Software-Aktie wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Wie Shanghai Wondertek Software derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Shanghai Wondertek Software. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Wondertek Software daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Wondertek Software von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,45 Prozent und liegt damit 0,94 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Technology Services, 1,39). Die Shanghai Wondertek Software-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 78,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shanghai Wondertek Software zahlt die Börse 78,65 Euro. Dies sind 13 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Technology Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69,66. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.