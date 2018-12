Endlich geschafft, Pangang Vanadium Titanium?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Pangang Vanadium Titanium unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Stahl". Die Pangang Vanadium Titanium-Aktie notierte am 29.11.2018 mit 3,44 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unser Analystenteam hat Pangang Vanadium Titanium auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Pangang Vanadium Titanium-Aktie ein Durchschnitt von 3,25 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,44 CNY (+5,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3,78 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,99 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Pangang Vanadium Titanium-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Pangang Vanadium Titanium erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Pangang Vanadium Titanium-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,58 und liegt mit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Iron & Steel) von 612,21. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Pangang Vanadium Titanium auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.