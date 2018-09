Endlich geschafft, Madison Covered Call & Equity Strategy?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Madison Covered Call & Equity Strategy. Die Aktie schloss den Handel am 14.09.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 7,87 USD.

Unser Analystenteam hat Madison Covered Call & Equity Strategy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Madison Covered Call & Equity Strategy-Aktie hat einen Wert von 30. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,83). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Madison Covered Call & Equity Strategy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Madison Covered Call & Equity Strategy.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Madison Covered Call & Equity Strategy-Aktie beträgt dieser aktuell 7,57 USD. Der letzte Schlusskurs (7,87 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,96 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Madison Covered Call & Equity Strategy somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (7,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,55 Prozent), somit erhält die Madison Covered Call & Equity Strategy-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Madison Covered Call & Equity Strategy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Madison Covered Call & Equity Strategy auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Madison Covered Call & Equity Strategy war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Madison Covered Call & Equity Strategy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".