IBI: Das kann keiner glauben

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert IBI per 05.10.2018 bei 0,465 HKD. IBI zählt zu "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat IBI auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist IBI mit einem Wert von 20,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 66,82 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der IBI-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,56 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,465 HKD) weicht somit -16,96 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,52 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,58 Prozent), somit erhält die IBI-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die IBI-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über IBI wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält IBI auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.