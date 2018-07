Endlich geschafft, Flowgroup?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Flowgroup per 23.07.2018 bei 0,015 GBP. Flowgroup zählt zu "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".Die Aussichten für Flowgroup haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Flowgroup wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Flowgroup vor. Das Kursziel für die Aktie der Flowgroup liegt im Mittel wiederum bei 0 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 0,015 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Flowgroup insgesamt die Einschätzung "Buy".

