Endlich geschafft, Entegris?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Entegris, die im Segment "Halbleiterausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.08.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 33,5 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Entegris einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Entegris jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Entegris. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Entegris daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Entegris von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Entegris-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39,07 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 33,5 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Entegris eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Entegris hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 0,84 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,8%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,96 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.