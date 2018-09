Digital Realty: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

Der Digital Realty-Kurs wird am 14.09.2018, 12:23 Uhr an der Heimatbörse New York mit 122,63 USD festgestellt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Digital Realty einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Digital Realty jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Digital Realty. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine "Hold" Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,29 Prozent und liegt damit 0,79 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate, 4,08). Die Digital Realty-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Digital Realty erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 5,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,54 Prozent im Branchenvergleich für Digital Realty bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,91 Prozent im letzten Jahr. Digital Realty lag 0,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.