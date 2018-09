Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Chongyi Zhangyuan Tungsten?

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Chongyi Zhangyuan Tungsten per 26.09.2018 bei 6,19 CNH. Chongyi Zhangyuan Tungsten zählt zu "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chongyi Zhangyuan Tungsten entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Chongyi Zhangyuan Tungsten liegt mit einem Wert von 119,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Manufactured Goods" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Chongyi Zhangyuan Tungsten erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Manufactured Goods"-Branche sind im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -52,99 Prozent im Branchenvergleich für Chongyi Zhangyuan Tungsten bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,6 Prozent im letzten Jahr. Chongyi Zhangyuan Tungsten lag 52,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Chongyi Zhangyuan Tungsten-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,88 CNH mit dem aktuellen Kurs (6,19 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -21,45 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 6,31 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,9 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Chongyi Zhangyuan Tungsten ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.