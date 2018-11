Endlich geschafft, Affiliated Managers?

Der Kurs der Aktie Affiliated Managers steht am 20.11.2018, 21:59 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 110,01 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Affiliated Managers einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Affiliated Managers jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Affiliated Managers hat mit einer Dividendenrendite von 1,05 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,01%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Asset Management"-Branche beträgt -3,97. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Affiliated Managers-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Affiliated Managers ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Asset Management) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,99 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Affiliated Managers damit 50,29 Prozent unter dem Durchschnitt (12,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Asset Management" beträgt 13,22 Prozent. Affiliated Managers liegt aktuell 50,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".