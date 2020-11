Endlich gelüftet: Das ist BioNTechs-Erfolgsgeheimnis!

Die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech macht mitten im Kampf gegen die Corona-Pandemie Hoffnung, dass die Menschheit bald über einen wirksamen Impfstoff verfügen wird. Doch was steckt hinter diesem Impfstoff? Finanzchef und Chief Operation Officer Sierk Pötting hat nun das Erfolgsrezept von BioNTech verraten!

Anleger-Tipp: Angesichts dieses tiefen Einblicks haben wir das Unternehmen und vor allem die BioNTech-Aktie einmal genauer untersucht. Herausgekommen ist ein brandaktueller Sonderreport, den Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos anfordern können. Hier klicken.

Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs mehrere Jahre. Bei BioNTechs Wirkstoff BNT162B2 ging es nun sehr viel schneller. Laut Pötting ist das gelungen, weil BioNTech sehr hohe Risiken eingegangen ist und zahlreiche Schritte parallel gemacht hat, auch wenn sich viele davon im Nachhinein als sinnlos herausgestellt haben.

Aber nur durch diese Vorgehensweise und das hohe finanzielle Risiko ist es BioNTech möglich gewesen, in so kurzer Zeit einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln, der in Kürze die Marktzulassung erhalten könnte. Denn es läuft bereits die dritte und letzte Testphase des Impfstoffs. Sollte diese Studie erfolgreich sein, müsste die Zulassung noch in diesem Jahr erteilt werden.

Fazit: BioNTech scheint auf den ersten Blick gut gerüstet im Kampf gegen die Pandemie. Was Sie als Anleger aber unbedingt wissen müssen, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.