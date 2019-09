Endlich einfaches und sicheres Streaming von Hörspielen und Musik im Kinderzimmer (FOTO)

Hamburg (ots) -Ob Musik, Serien, Filme oder Podcast: Streamingdienste sind ausDeutschlands Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken. Was bislang jedochfehlte, ist ein passendes Angebot für Kinder, mit dem sieeigenständig und sicher auf altersgerechte Hörspiele und Musikzugreifen können. Mit der neuen tigerbox TOUCH, die gestern inHamburg offiziell vorgestellt wurde, können Eltern ihre Kleinen inZukunft bedenkenlos selbst bestimmen lassen, was sie gerne hörenmöchten. Darüber freut sich auch Schauspielerin, Moderatorin unddreifache Mutter Nina Bott, die exklusiv beim Launch der neuenStreaming- und Lautsprecherbox vor Ort war: "Mit der tigerbox TOUCHhaben meine Kinder endlich die Möglichkeit, die Abenteuer ihrerHörspielhelden mitzuverfolgen, ohne dass sie dabei auf mich oder meinSmartphone angewiesen sind. So gewinnen nicht nur sie, sondern auchich als Mama neuen Freiraum." Die tigerbox TOUCH ist ab Ende Oktoberim Handel verfügbar.Gemacht für KinderohrenBeim offiziellen Launch der tigerbox TOUCH in Hamburg sprichtSchauspielerin Nina Bott exklusiv über die Erfahrungen, die ihreFamilie mit dem neuen Streamingdienst gemacht hat. Noch vor demoffiziellen Verkaufsstart durften Mutter und Tochter die Musikspiel-und Lautsprecherbox testen. "Ich muss zugeben, mit ihren vier Jahrenkennt sich Luna bereits besser mit dem Smartphone aus als ich", lachtBott. "Doch natürlich möchte ich ihr nicht einfach blind mein Handyin die Hand drücken - da kommt die tigerbox TOUCH also geraderichtig. Denn vor allem seit sie die große Schwester ist, fühlt sichLuna besonders erwachsen und möchte immer eigenständiger werden. Sieliebt es, sich ihre Hörbücher ganz allein auszusuchen, und spieltsogar ihrem kleinen Bruder Gute-Nacht-Lieder vor. Auch wenn ich maleinen Augenblick nicht da bin, kann ich also darauf vertrauen, dassdie Kleine nur Medien konsumiert, die wirklich ihrem Alterentsprechen." Denn die tigerbox TOUCH ist ein in sich geschlossenesAudiosystem (keine Apps, kein Zugang zu Youtube, keineOnline-Spiele). Innerhalb des Streamingdienstes können Kinder nurstreng kontrollierte, liebevoll ausgewählte Hör-Medien konsumieren.Sicher in die Hörspaßwelten eintauchenVon Eltern für Eltern entwickelt: Martin Kurzhals, Geschäftsführerder tiger media Deutschland GmbH und selbst Vater von zwei Kindern,erläutert beim Launch-Event die Vorteile der neuen tigerbox TOUCH."Absolute Datensicherheit, eine liebevoll kuratierte Mediathek undgarantiert keine Vertragsbindung, störende Werbung oder versteckteKosten - dadurch zeichnet sich unsere weltweit erste Streaming-Boxfür Kinder zwischen 2 und 10 Jahren aus", so Kurzhals. "Es könnenausschließlich Inhalte konsumiert werden, die wir vorher geprüft undfreigegeben haben - somit ein sicherer Begleiter für Kids und einsorgenfreies Produkt für Eltern."Mehr als nur ein LautsprecherEin besonderes Highlight neben der Vielzahl an ausgewähltenHörbüchern ist das ausgeklügelte Design der tigerbox TOUCH, die mithochwertigen Materialien und edlen Bambuselementen zum Hingucker injedem Kinderzimmer wird. "Der Sound mit Stereo-Klang undLautstärkebegrenzung ist wie gemacht für Kinderohren und das robusteTouchdisplay macht die Bedienung zum Kinderspiel. Das integrierteNachtlicht vertreibt zudem die Monster unterm Bett und hilft beimEinschlafen", so Martin Kurzhals weiter.Volle Kostenkontrolle ohne VertragsbindungDie tigerbox TOUCH bietet zwei Möglichkeiten, in die Hörspaßwelteinzutauchen: sogenannte tigertickets sowie einzelne tigercards, dieeinfach in die Box gesteckt werden. Mit dem tigerticket, das wie einePrepaid-Karte funktioniert, wird der Zugriff auf den Streamingdienstfreigeschaltet. Einmal bezahlt, können sofort einen, drei oder sechsMonate lang über 4.000 Titel uneingeschränkt genutzt werden, ohneeinen Vertrag abzuschließen. Die tigercards beinhalten je einausgewähltes Hörspiel der Lieblingshelden, das wie eine CD oderKassette zeitlich unbegrenzt abgespielt werden kann und nicht imStreamingdienst enthalten ist. So eignen sie sich perfekt alsGeschenk oder Mitbringsel, zusätzlich oder alternativ zumStreaming-Angebot. Außerdem werden alle Audiotitel automatisch übereine WLAN-Verbindung heruntergeladen, sodass die Hörspaßabenteuerauch offline nutzbar sind und die tigerbox TOUCH zum idealenBegleiter bei langen Autofahrten, in Strandurlauben oder imKindergarten wird.Die tigerbox TOUCH ist ab Ende Oktober in Spielwarenläden,Buchhandlungen sowie online erhältlich und wird zunächst in dreiFarben angeboten: Lila, Schwarz und Grün. Bei jedem Startpaket istein 1-Monats-tigerticket und eine Hörgeschichte als tigercard zumSofortloshören enthalten.Weitere Informationen finden Sie unter: www.tiger.media.Pressekontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 Hamburginfo@punkt-pr.deOriginal-Content von: Tiger Media International GmbH, übermittelt durch news aktuell