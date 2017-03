Endlich aufatmen - Reiseziele für Pollenallergiker (FOTO)

Westerland (ots) -Kaum steigen die Temperaturen, schon geht für Allergiker der Ärgermit der Pollenallergie wieder los. Schnelle Erleichterung fürAllergiker bietet vor allem pollenfreie Luft. Doch wo findet man dieschon im Frühling und Sommer in Deutschland? Befreites Aufatmenverspricht zum Beispiel ein Aufenthalt auf der Nordseeinsel Sylt.Eigentlich sollten Frühjahr und Sommer die Jahreszeiten sein, indenen Lebensfreude und Aktivitätslevel steigen. Für Menschen mitPollenallergie ist aber genau das Gegenteil der Fall. Während sichdie Parks mit sonnenhungrigen Menschen füllen, schließen AllergikerFenster und Balkontüren.Manche Pollenallergiker sind schon sehr früh im Jahr, sobald Erle,Hasel, Ulme oder Weide blühen, reif für die Insel. Und das ist ganzwörtlich zu verstehen: Durch ihre Lage in der See haben Inselngrundsätzlich eine deutlich geringere Pollenbelastung als dasFestland.In Deutschland sind besonders die nordfriesischen Inseln, allenvoran Sylt ein beliebtes Reiseziel für Allergiker. Die Insel ist gutvom Festland erreichbar, hat nur wenig Baumbestand und bei dem häufigvorherrschenden Westwind, der frische Meeresluft heranbringt, gibt eswenig bis keinen Pollenflug. Dazu kommt die salzhaltige undschadstoffarme Seeluft, die die Atemwege gesund befeuchtet und dieAtmung ganzjährig erleichtert. 180 zusätzliche Sonnenstunden undgewöhnlich 2° mehr als auf dem Festland sorgen zudemüberdurchschnittlich oft für Gute-Laune-Wetter zwischen Hörnum undList.Während im Juli und August auf Sylt fast keine wirklich schöneUnterkunft mehr zu bekommen ist, stehen die Chancen auch fürKurzentschlossene in der Vorsaison noch recht gut. So bietetbeispielsweise das Düün Hüs zwischen Ende März und Ende Mai nocheinige Zeitfenster für ein verlängertes Wochenende oder einenKurztrip an. Das Domizil mit drei exklusivenNichtraucher-Ferienwohnungen für bis zu sechs Personen liegt nurwenige Meter vom Sylter Weststrand entfernt. Da ist frische, saubereund nahezu pollenfreie Meeresbrise garantiert.Direktbuchungen unter: http://www.dueuenhues-sylt.de/Pressekontakt:Düün HüsLornsenstrasse 3025980 Westerlandinfo@dueuenhues-sylt.deOriginal-Content von: D??n H?s, übermittelt durch news aktuell