Endlich Zuhause: HOME & GARDEN TV startet am 06. Juni um 20:15 Uhr im Free-TV (FOTO)

München (ots) -- Verfügbar über alle relevanten Verbreitungswege- Mit umfangreicher Kampagne zum Senderlaunch- Adressable TV als innovative Werbeplattform- HGTV.com als erste digitale Anlaufstelle- Die Programm-Highlights zum Start im ÜberblickHOME & GARDEN TV, kurz HGTV, ist die erste Anlaufstelle für alleThemen rund um Haus und Garten im deutschen Fernsehen. Ab morgen um20:15 Uhr, bietet der Sender unterhaltsame, ansprechende undinspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte im Free-TV.Via Kabel, Satellit und IPTVAls vierter Free-TV Sender von Discovery Deutschland ist HGTV abdem 06. Juni 2019 über alle TV Verbreitungswege via Kabel, Satellitund IPTV sowie im Internet frei zu empfangen. Durch Vereinbarungenmit den Distributionspartnern Vodafone, Unitymedia, PYUR und Astraerreicht der Sender bereits zum Start den Großteil der deutschenFernsehhaushalte. Zuschauer, die HGTV noch nicht in ihre Senderlisteintegriert haben, finden auf der YouTube-Seite der neuen Markeeinfache Tutorials für die Installation.Zielgerichtete Marketingkampagne zum SendestartZum Start wird HGTV mit einer umfangreichen Kampagne im Marktvertreten sein, die sich stark auf die breite weibliche Zielgruppesowie die Affinitäten Interior Design, Wohnen und Gestalten stützt.Im Digitalbereich setzt die Marke auf awareness-starkePlatzierungen mit PreRoll-Videos (insbesondere YouTube) sowiegroßformatigen Display- und Adressable TV-Ads. Hinzu kommen imentsprechenden Interest-Bereich platzierte Anzeigen auf Pinterest undInstagram. Als Mediaagentur ist Essence aus Düsseldorf im Einsatz.Breit gestreute Print-Anzeigen, entworfen von Heye aus München, sowievon kreativ Monkey inszenierte TV-Spots auf den Kanälen vonProSiebenSat.1 Media, RTL2 sowie Viacom und NBC Universal runden dasMediapaket ab.Herzstück der Reichweitenplatzierungen ist eine umfangreicheInfluencer-Kampagne. Hierfür gestalten namhafte Prominenten wieSylvie Meis, Ricardo Simonett oder Franziska Knuppe ebenso wieSendergesicht Eva Padberg eine Villa in Hamburg nach ihrempersönlichen Geschmack um, die im Anschluss vermietet wird. Begleitetwird dies von Macro- und Microinfluencern aus dem Interior- undStyle-Bereich, die den Sender und seine Programme thematisch einerpassenden Zielgruppe näher bringen. Konzipiert und umgesetzt wirddies von der Agentur fischerAppelt aus Hamburg.Als direkte Aktivierung verlost HGTV während der Launchphase zudemein Home-Makeover im Wert von 10.000 Euro. Die federführende Planung,Steuerung und kreative Entwicklung der Kampagne liegt auf SeitenDiscovery Deutschlands bei Eike Immisch, Sr. Director Marketing &Communications, Jennifer Karman, Sr. Manager Marketing, sowie JanLeitz, Manager On Air Promotion.Adressable TV als innovative WerbeplattformUm den Sender für Werbetreibende noch attraktiver zu machen undihn umfassender als Plattform für zielgruppengerechte Kampagnenanbieten zu können, setzt HGTV auf Addressable TV (ATV). Dazu wirdder Sender das Vermarktungs-Portfolio des ATV-SpezialistenSpotX/smartclip erweitern, dessen technische Lösungen 1:1-auspielbareWerbung im linearen TV Programm ermöglichen. Discovery Deutschlandbietet seinen Kunden somit digitale und datengetriebene Werbeformateund eine individuelle und kreative Ansprache zur Erweiterung derWerbewirksamkeit an. Weitere Informationen zu Addressable TV sind aufder Unternehmenswebsite von Discovery Deutschland zu finden.HGTV auf allen PlattformenAls Multimedia-Brand ist HOME & GARDEN TV auch im Digitalbereichstark aufgestellt. Mit einer umfangreichen Mediathek ausgestattetpräsentiert HGTV.com alle beliebten Formate des Senders auf Abruf aufallen Endgeräten. Die Facebook und Instagram-Präsenzen liefern zudemunterhaltsame und wertvolle Tipps für die eigenen vier Wände. Zeitnahwerden die Inhalte von HGTV zudem auf Joyn, der neuen,senderübergreifenden Entertainment Streaming-Plattform fürDeutschland zu finden sein.Die Programmhighlights zum StartDie Genres des neuen Senders, bestehend aus Traumhäuser gestalten,Haus-Flipping, Wohnträume, Zuhause gesucht sowie Kochen & Genießenbieten eine ausgewogene Vielfalt an hochwertigen internationalenNon-Fiction-Programmen. Den Auftakt um 20:15 Uhr macht "Fixer Upper:Behind The Design". Einrichtungsexpertin Joanna Gaines gewährt darinzum ersten Mal Einblicke hinter die Kulissen, wenn sie einfacheHäuser mit ihren kreativen Ideen in Wohnträume verwandelt. Ab 21:00Uhr steht "Mein Haus am Strand" auf dem Programm: Werden dieerschwinglichen Ferienhäuser dank tatkräftiger Renovierungen zu denOasen, die sich die Familien vorgestellt haben? Den ersten HGTV-Abendbeschließt "Wohntraum nach Maß" ab 21:50 Uhr. Die kalifornischeDesignerin und Renovierungsexpertin Jasmine Roth geht mitunerschöpflichem Ideenreichtum und einmaliger Kreativität gegen fadeFassaden vorstädtischer US-Reihenhäuser vor.Pressekontakt:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-111Olivia_Dittmar@discovery.comTimo DitschkowskiManager Communications & PRDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-203Timo_Ditschkowski@discovery.comwww.discovery-networks.de/presseOriginal-Content von: HOME & GARDEN TV, übermittelt durch news aktuell