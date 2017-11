Endlich Urlaub ohne pappige Pommes / Mit diesen 5 Tipps lassen sich Touristenfallen ganz leicht entlarven

Berlin (ots) - An den prominentesten Ecken einer Stadt wartet sieauf knurrende Mägen - die Touristenfalle. Weltweit tappen jeden Tagahnungslose Reisende direkt in sie hinein und zahlen in Restaurantsund Bars für pappige Pommes und zerkochte Nudeln ein Vermögen. Wasbleibt ist ein fader Beigeschmack und das ungute Gefühl, diekulinarischen Genüsse des Reiseziels gerade nicht entdeckt zu haben.Der digitale Reisebegleiter Musement weiß, wie Urlauber auf der Suchenach Kulinarik-Highlights allen noch so gut getarnten Touristenfallenentgehen können. Hier kommen die Top fünf Tipps und Tricks.Tipp 1: Lieber abseits der Touri-Ströme lecker essen statt intoller Umgebung ärgernFlanieren über den tollen Boulevard oder bummeln durch diehistorische Altstadt und dann genau dort in eines der unzähligenCafés und Gasthäuser einkehren - der tollen Atmosphäre wegen. Weitgefehlt. Selbst wenn die Räumlichkeiten gut gefüllt sind, ist daskein Indiz für gutes Essen und faire Preise. Zumeist sind die vielenanderen auch in die Touristenfalle getappt. Viel besser:Seitenstraßen suchen, denn hier besteht die Chance ein Restaurant zufinden, das aufgrund der "abgelegenen" Lage nicht unbedingt aufTouristen ausgelegt ist und lokale Küche zu erschwinglichen Preisenanbietet. Aber auch hier heißt es, Augen auf und alle Detailschecken!Tipp 2: "Nein danke" zu charmanten "Lockvögeln" sagenDa stehen sie vor den Türen von Bistros und Restaurants undbeobachten ihre Beute, nehmen Augenkontakt auf und schwupps, schlagendirekt zu. Die sogenannten "Lockvögel" an den Eingängen vonTouristenfallen schaffen es mit ihrer überfreundlichen Art ihre Gästeso einnehmend zu begrüßen - ein gut gemeinter Handschlag oderKüsschen-links-Küsschen-rechts können durchaus zum Repertoiregehören, so dass der Gast gar nicht merkt, dass er schon fast dieVorspeise bestellt hat. Alarmglocken also an bei Lockvögeln!Tipp 3: In ist, was drin ist - die Menükarte checkenAuch wenn alles sonst stimmt, kann die Menükarte doch das absoluteK.O.-Kriterium sein. Hier unterscheidet sich die vermeintlicheinheimische Speisenauswahl von einer typischen Touri-Falle.Eindeutige Anzeichen für letztere: internationale und eheranspruchslose Kost, wie z. B. Pommes, Bratwurst oder die typischendrei Pizza-Varianten. Noch schlimmer wird es, wenn diese zusätzlichbildlich dargestellt werden und zum Teil ausgeblichene Bildchendarüber hinwegtäuschen wollen, dass hier keinerlei Kulinarik zuerwarten ist. Da gibt es nur eine Reaktion: Aufstehen, verabschiedenund gehen.Tipp 4: Nicht in die Touri-Namensfalle tappen - je individuellerdesto besserTaverna Athene, Taverna Mykonos und zufälligerweise die TavernaOlympia gleich daneben - befinden sich mehrere Restaurants mit sehrähnlichen Namen in unmittelbarer Nähe, sollten Urlauber stutzigwerden. Mangelnde Originalität bei der Namenswahl lässt zumeist auchauf wenig Einfallsreichtum in Bezug auf die angebotenen Speisenschließen. Vertrauenswürdiger sind eher kleinere Restaurants mit sehrpersönlichen Namen wie "L'Auberge Nicolas" in Frankreich.Tipp 5: Auch das Publikum unter die Lupe nehmenDie Lage stimmt, der Name passt und das Menü deutet auftatsächlich lokale Küche hin. Jetzt geht es an den letzten Check: dieanderen Gäste. Werden die Plätze fast ausschließlich vonvermeintlichen "Touris" besetzt - Stadtpläne, bequeme Schuhe für dasSightseeing und suchende Blicke könnten darauf hinweisen - sollteVorsicht geboten sein. Denn in ein gutes Restaurant mit leckerenlokalen Speisen würden sicherlich auch Einheimische einkehren.Fazit:So eine Touristen-Falle hat ganz schön viele Gesichter. Deshalb:auf jeden Fall einen Umgebungs-Check wagen. So eine Touristen-Falle hat ganz schön viele Gesichter. Deshalb:auf jeden Fall einen Umgebungs-Check wagen. Wer sich traut, kannnatürlich auch trotz spartanischem Vokabular mit Einheimischen insGespräch kommen und ganz galant ihre Insider-Tipps herausfinden.Einfacher geht es jedoch mit dem Smartphone und den richtigen Appsund Websites. Die App Triposo (www.triposo.com) stellt beispielsweisepersonalisierte Reiseinformationen zusammen und bietet etlicheRestaurant-Tests und der Blog von Musement(www.musement.com/de/travel-tips/) hält unter der Rubrik "Wine andDine me" Tipps für Lokale bereit, die mit wirklich guter Küchepunkten. 