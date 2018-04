"Endlich Urlaub! Die Kreuzfahrthäfen dieser Welt" / Klüh Catering und TUI Cruises bringen gemeinsam Urlaubsgenuss in Betriebsrestaurants

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Düsseldorf (ots) - So schmeckt der Urlaub! Gemeinsam mit der TUICruises GmbH und der sea chefs Holding AG servierte die Klüh CateringGmbH in einer Aktionswoche in 120 Betriebsrestaurants bundesweitGerichte aus der Welt der touristischen Seefahrt. Unter dem Motto"Endlich Urlaub! Die Kreuzfahrthäfen dieser Welt" präsentierten dieKlüh-Teams den Gästen jeweils fünf Urlaubsmenüs - inklusive einemMein Schiff® Cocktail.Was serviert man in den großen Kreuzfahrthäfen dieser Welt? KlühCatering entwickelte typische und schmackhafte Gerichte für diegemeinsame Aktion zusammen mit den sea chefs: Aus New York BuffaloChicken Wings mit Coleslaw und Steakhouse Fries, das karibischePepperpot Stew "Barbados" mit Süßkartoffel-Püree,aus Spaniennatürlich die klassische Paella mit Meeresfrüchten, das in Dubaibeliebte Yassa Huhn mit Zitronensauce und Bulgur-Minzsalat sowie ausSingapur die Singapore Noodles mit Räuchertofu.Ein Sahnehäubchen: Alle Gäste hatten die Chance an einer Verlosungteilzunehmen: TUI Cruises und Klüh Catering checken zwei Gewinner füreine siebentägige Kreuzfahrt mit der Reiseroute Kanaren mit Madeiraein."Unsere Aktion war ein voller Erfolg, die Hafengerichte der MeinSchiff® Flotte wurden bundesweit sehr gut angenommen und wirerhielten durchweg positives Feedback. Fast 1800 Gäste haben anunserem großen Gewinnspiel teilgenommen. Das Ziel, unseren Gästen einUrlaubsfeeling zu vermitteln, haben wir erreicht",resümiert ThorstenGreth, Geschäftsführer der Klüh Catering GmbH.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning,Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport undFacility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auchintegrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um (2017).Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH: | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 |i.pataca@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell