Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe siegt im Streit um "SaubereLuft" vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen das LandNordrhein-Westfalen - Bezirksregierung Köln muss Diesel-Fahrverbotein Luftreinhalteplan unverzüglich aufnehmen und bis zum 1.1.2019umsetzen - Gericht urteilt klar: Gesundheitsschutz hat Vorrang -DUH-Bundesgeschäftsführer Resch: "Das heutige Urteil beflügelt dienotwendige Verkehrswende in deutschen Städten: hin zu weniger Autosund mehr Bus und BahnDas Verwaltungsgericht Aachen hat mit heutigem Urteil (AZ 6 K 2211/15) faktisch beschlossen, dass Diesel-Fahrverbote in Aachen ab1.1.2019 umgesetzt werden müssen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)wertet dies als Erfolg ihres Einsatzes für die "Saubere Luft". Dieseserste Urteil nach dem Grundsatzbeschluss desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig ist für dieKlageverfahren der DUH in 27 weiteren, unter dem DieselabgasgiftStickstoffdioxid (NO2) leidenden Städten richtungsweisend. Dieinternationale Umweltrechtsorganisation ClientEarth unterstützt dieseKlage für "Saubere Luft" der DUH.Im Rahmen der mündlichen Verhandlung kritisierte das Gericht dieauf Verzögerung ausgerichtete Politik von Land und Stadt massiv. EineGrenzwerteinhaltung selbst bis 2020 sei zu spät. DasVerwaltungsgericht hat das Land dazu verurteilt, dass dieNO2-Grenzwerte in Aachen spätestens zum 1.1.2019 zwingend einzuhaltensind. "Es ist aktuell nicht erkennbar, dass dies ohneDiesel-Fahrverbote gelingen wird", sagte der Vorsitzende RichterRoitzheim in der heutigen mündlichen Verhandlung. Und weiter: "Esmüssen die Maßnahmen zum 1.1.2019 ergriffen werden"."Wir fordern die für die Luftreinhaltung zuständigenLandesregierungen dazu auf, nun unmittelbar für alle Städte undGemeinden in Deutschland, die ebenfalls unterGrenzwertüberschreitungen beim Dieselabgasgift NO2 leiden,entsprechende Diesel-Fahrverbote umzusetzen. Andernfalls wird die DUHStadt für Stadt die 'Saubere Luft' gerichtlich durchsetzen", soJürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Wir hoffeninsbesondere, dass der mit Aachen privat verbundene Landeschef AchimLaschet nun einsehen wird, dass die Fahrverbote segensreich für dieLebensqualität in seiner Stadt und gleichzeitig verhältnismäßig sind,was er bisher einfach nicht einsehen wollte. Das örtlicheVerwaltungsgericht hat ihm dies nun ins Aufgabenheft geschrieben."Die DUH fordert die NRW-Landesregierung nun dazu auf, diesesUrteil schnellstmöglich umzusetzen, um weitere Todesfälle undErkrankungen durch das Dieselabgasgift NO2 in Aachen zu verhindern."Das Urteil ist eine schallende Ohrfeige für Kanzlerin AngelaMerkel und dem Vertreter der Autokonzerne im Bundeskabinett AndreasScheuer. Spätestens mit der Aachener Entscheidung weiß dieBundesregierung, wie auch die 27 weiteren Klagen der DUH für 'SaubereLuft' in Deutschland ausgehen werden. Wann wagt es diese Regierung,Recht und Gesetz auch gegen die in einem kriminellen Kartellzusammengeschlossenen Dieselkonzerne durchzusetzen? Diese haben überzehn Millionen Diesel-Pkw mit auf der Straße nicht funktionstüchtigerAbgasreinigungstechnik verkauft. Merkel muss die technischeNachrüstung der Betrugsdiesel auf Kosten der Hersteller endlichdurchsetzen", so Resch weiter.Die DUH hält die komplette Nachrüstung aller circa zehn MillionenDiesel-Pkw der Abgasstufe Euro 5 und 6 mit neuen Katalysatoren fürunverzichtbar. Nur wenn als Ergebnis einer solchen Nachrüstung dasjeweilige Fahrzeug den Euro 6 Grenzwert auch auf der Straße einhält,ist dieses von den Diesel-Fahrverboten ausgenommen. "Eine Nachrüstungder Dieselflotte mit wirksamer Hardware könnte verhindern, dasszahlreiche Menschen ihr Fahrzeug nicht mehr in den Innenstädtennutzen können. Dazu muss sich der Bundesverkehrsminister Scheuerendlich durchringen und die Hersteller in die Pflicht nehmen", soResch.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertretenhat, sagt: "Wir werden auch in den noch anhängigen Verfahren auf eineschnelle Entscheidung und Umsetzung des höchstrichterlichen Urteilsaus Leipzig drängen. Die heutige Entscheidung hat klargestellt, dassdie Grenzwerte spätestens zum 1.1.2019 einzuhalten sind."Die heutige Verhandlung war die erste nach der bahnbrechendenEntscheidung des BVerwG vom 27. Februar 2018 zur Zulässigkeit vonDiesel-Fahrverboten. Das BVerwG hatte mit schriftlichem Urteil vom18. Mai 2018 seine in der mündlichen Urteilsbegründung dargelegteRechtsauffassung nochmals präzisiert und erklärt, dassstraßenbezogene Fahrverbote zur Einhaltung derStickstoffdioxidgrenzwerte auf den Hauptverkehrsstraßen ohneÜbergangsfrist für alle Dieselfahrzeuge (bis einschließlich Euro 5)schon jetzt zulässig und erforderlich sind. Dies gilt ebenfalls fürFahrverbote, die in einer gesamten Umweltzone gelten, soweit es alleDieselfahrzeuge angeht, die schlechter als Euro 5 (insbesonderesolche der Euro 4) sind.Das Verwaltungsgericht Aachen ist in seiner Rechtsprechung einemAntrag der DUH auf einstweilige Anordnung gefolgt und verpflichtetdie Bezirksregierung Köln, zur schnellstmöglichen Einhaltung des seit2010 geltenden Luftqualitätsgrenzwertes für das Diesel-Abgasgift NO2weitgehende Fahrverbote zu verhängen.ClientEarth Geschäftsführer James Thornton sagt: "Der Dominoeffektsetzt nun ein. Angesichts der Entscheidung desBundesverwaltungsgerichts in Leipzig sind die regionalen Gerichte nundavon überzeugt, dass Diesel-Fahrverbote möglich und vor allem nötigsind. Auch regionale Behörde erkennen, dass Diesel-Fahrverbote dieeinzige Lösung sind, die Luftverschmutzung schnell und effektiv zureduzieren. Wir erwarten ähnliche Gerichtsentscheidungen in denkommenden Monaten. Vor allem die Bundesregierung muss jetzt proaktivsein. Es braucht jedoch einheitliche Regelungen und keinenundurchsichtigen und verwirrenden Flickenteppich. Dafür brauchtDeutschland ein einheitliches System, wie die blaue Plakette. Ohnestarker Federführung, dauert das Dieseldebakel noch länger."Neueste Untersuchungen des Umweltministeriums Nordrhein-Westfalenhaben am Beispiel Düsseldorf gezeigt, dass mit Einfahrverboten fürDieselfahrzeuge kurzfristig eine deutliche Annäherung an den seit2010 verbindlich geltenden NO2-Grenzwert in Höhe von 40 µg/m3erreicht werden kann. Die Ausgangslage am Aachener Adalbertsteinweg60 mit 57,3 µg NO2/m3 in 2017 ist mit der Corneliusstraße inDüsseldorf (58 µg NO2/m3) vergleichbar.Die gewonnenen Klagen der DUH zur Einhaltung derLuftqualitätsgrenzwerte in Düsseldorf, Stuttgart und Aachen zeigen,dass ein Handeln dringend notwendig ist.Wie dringlich der Handlungsdruck ist, hat auch die EU-Kommissionmit ihrer im Mai 2018 eingereichten Klage gegen die BundesrepublikDeutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen anhaltenderÜberschreitung der NO2-Grenzwerte deutlich gemacht. Die Klage ist eineindeutiges Signal an die Bundesregierung, die ihre Bemühungenbislang darauf konzentriert hat, der Automobilindustrie keinerleiLasten aufzuerlegen.Hintergrund:Derzeit führt die DUH in 28 Städten, in denen derJahresmittelgrenzwert für NO2 überschritten wird, Klageverfahren für"Saubere Luft". Im November 2015 hat die DUH Klage gegen das LandNordrhein-Westfalen wegen anhaltender Überschreitung derNO2-Grenzwerte in Aachen eingereicht. Selbst die seit August 2015geltende Fortschreibung des Luftreinhalteplans prognostiziert eineGrenzwerteinhaltung erst ab 2020.Im Jahr 2017 wiesen die amtlichen Messungen Überschreitungen desJahresmittelwertes für NO2 von 40µg/m³ an zwei Messstellen in Aachenauf: 42 µg/m³ am Adalbertsteinweg sowie 46 µg/m³ an derWilhelmstraße. Messstationen der Stadt haben sogar noch wesentlichhöhere Werte ergeben. So lagen an der Messstation Adalbertsteinweg 60im Jahresmittel 2017 die Werte bei 57,3 µg/m3 vor, an der JülicherStraße bei 51,0 µg/m3, an der Peterstraße bei 52,4 µg/m3 und an derMonheimsallee bei 51,2 µg/m3. 