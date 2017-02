Endlich Punkte oder erneut eine Packung? Der Kampf des HSV gegen die Negativserie beim FC Bayern am Samstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der Nord-Süd-Klassiker am Samstag ab 14.00 Uhr mit AndreasHerzog als Gast bei Jan Henkel live nur bei Sky- Der 22. Bundesliga-Spieltag außerdem mit Wolfsburg - Bremen amFreitag, Leipzig - Köln am Samstag und Schalke - Hoffenheim amSonntag- "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HDMit dem Sieg in Mönchengladbach konnte RB Leipzig am vergangenenSpieltag den Abstand zur Spitze wieder verringern und sorgte mit nunfünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München wieder fürSpannung in der Meisterschaft. Die nächste Runde im Titel-Zweikampfsteht am Samstag auf dem Programm.Zum Auftakt des 22. Spieltags geht es aber zunächst in die unterenTabellengefilde. Moderator Michael Leopold und Sky Experte DietmarHamann melden sich am Freitagabend um 19.30 Uhr aus Wolfsburg, wo derVfL den SV Werder Bremen zum Kellerduell empfängt. Nur drei Punktetrennen die derzeit auf dem Relegationsplatz liegenden Werderaner vomTabellenvierzehnten aus Wolfsburg.Das Fernduell im Titelrennen am SamstagnachmittagAm Samstagnachmittag kommt es unter anderem zum Fernduell imTitelrennen. Moderator Jan Henkel begrüßt die Zuschauer um 14.00 Uhrlive aus der Münchener Allianz Arena, in der er den ehemaligenBundesliga-Profi und österreichischen Nationalspieler Andreas Herzogzu Gast ist.Vor heimischem Publikum bekommt es der FC Bayern mit dem HamburgerSV zu tun. Der Nord-Süd-Klassiker war zuletzt eine einseitigeAngelegenheit: Seit dem letzten HSV-Sieg im Jahr 2009 konnten dieBayern 13 von 16 Pflichtspielduellen für sich entscheiden, dreimalendete das Aufeinandertreffen unentschieden. Besonders bitter warenfür den Bundesliga-Dino zuletzt die Auftritte in der Allianz Arena,wo es in den vergangenen sechs Partien sechs Niederlagen und 36Gegentore setzte.Zeitgleich empfängt RB Leipzig den 1. FC Köln. Diese und alleweiteren Begegnungen überträgt nur Sky als Einzelspiele und in derOriginal Sky Konferenz.Hertha gegen Eintracht im "Topspiel der Woche"Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelderzum "bwin Topspiel der Woche". In Berlin treffen Hertha BSC undEintracht Frankfurt aufeinander und kämpfen im direkten Duell umwichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.Abgerundet wird der Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um 19.30Uhr bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator PatrickWasserziehr begrüßt im Anschluss an das Duell zwischen dem FC Schalke04 und der TSG 1899 Hoffenheim wieder hochkarätige Gäste im Studio,um über aktuelle Fußballthemen zu diskutieren."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 22. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen auf Sky SportBundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: FC Bayern München - Hamburger SV auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga6 HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Hamburger SV - SC Freiburgauf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf SkyBundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach auf Sky SportBundesliga 2 HD17.00 Uhr: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell