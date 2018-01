"Endlich Klartext! - Der große RTL II Politiker-Check" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert (FOTO)

München (ots) -RTL II freut sich über die Nominierung des Formats "EndlichKlartext! - Der große RTL II Politiker-Check" für den DeutschenFernsehpreis. Das kurz vor der Bundestagswahl 2017 ausgestrahlteFormat, in dem Kabarettist Abdelkarim Politikern von sechs Parteienauf den Zahn fühlt, ist in der Kategorie Beste Information nominiert.Der Deutsche Fernsehpreis wird am 26. Januar in Köln verliehen.Im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2017 widmete sich RTLII den Themen und Akteuren der sechs aussichtsreichsten Parteien -unter ganz besonderen Rahmenbedingungen: Gemeinsam mit GastgeberAbdelkarim begaben sich sechs Politiker auf eine Reise mitunbekanntem Ziel. Sie trafen auf Menschen, die unmittelbar betroffenwären, wenn die jeweilige Partei ihre Wahlkampfforderungen undProgramme durchsetzen würde. Diesen Menschen und dem Kabarettistenmussten die Polit-Profis Rede und Antwort stehen - und gerieten teilsordentlich ins Schlingern. Jetzt ist das Format, das von doclightsGmbH Büro Berlin produziert wurde, in der Kategorie Beste Informationfür den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Die Verleihung findet am26. Januar in Köln statt.RTL II-Formate zur Bundestagswahl 2017Im Zuge der Berichterstattung zur Bundestagswahl 2017 startete dieRedaktion der "RTL II News" unter der Leitung von RTLII-Chefredakteur Matthias Walter neben dem zweiteiligen Format"Endlich Klartext!", das jeweils dienstags in der Late Primeausgestrahlt wurde, drei weitere Polit-Reihen, die in den täglichen"RTL II News" integriert waren. Bei "Der Mitbewohner" übernachtetenReporter bei Wählern, begleiteten sie im Alltag und berichteten,welche politischen Themen sie wirklich bewegen. Im "Wahltaxi"interviewte Moderator Christoph Hoffmann Kandidaten der Parteien imStile von James Cordens "Carpool-Karaoke". Und "Auf eine Pommes mit..." beleuchtete in Beiträgen und Talks die wichtigsten Sachthemen,die bei dieser Wahl im Mittelpunkt standen. Zudem lieferte dieRedaktion mit der "RTL II Wahlparty" den erfolgreichsten Live-Streamam Wahlabend selbst - mit mehr als 800.000 Videoabrufen beiFacebook-Live. Die Sendung mit Hochrechnungen, Live-Schalten, Talk,Party und vor allem viel interaktiver Nutzer-Beteiligung liefdreieinhalb Stunden als Stream und wurde in Ausschnitten ebenfallslive bei RTL II im Hauptprogramm gezeigt.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationSusanne Raidt089 - 64185 6902susanne.raidt@rtl2.dewww.info.rtl2.dewww.blog.rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell