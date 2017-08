"Endlich Klartext - Der große RTL II Politiker-Check" - Neues RTL II-Polit-Format mit Abdelkarim (FOTO)

München (ots) -- Folge 1 mit Lencke Steiner (FDP), Jens Spahn (CDU) und Leif-ErikHolm (AfD)- Ausstrahlung am Dienstag, 29. August 2017, um 22:20 Uhr bei RTLII"Endlich Klartext!" widmet sich kurz vor der Bundestagswahl denThemen und Akteuren der sechs aussichtsreichsten Parteien - unterganz besonderen Rahmenbedingungen: Gemeinsam mit Gastgeber Abdelkarimbegeben sich Politiker auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. In derersten Episode treffen die FDP-Politikerin Lencke Steiner, Jens Spahn(CDU) und Leif-Erik Holm (AfD) auf Menschen, die unmittelbar von denAuswirkungen ihrer Parteiprogramme betroffen sind - und müssen Redeund Antwort stehen.In der ersten Folge trifft Gastgeber Abdelkarim auf dieUnternehmerin Lencke Steiner. Für den Shootingstar der FDP geht eshoch hinaus: Sie trifft Industriekletterer Jens Hagen - und lässtsich mit ihm zusammen in schwindelerregender Höhe an einer Hauswandabseilen. Lencke Steiner und ihre Partei fordern eine Abschaffung dertäglichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden. Jens Hagen gibt ihrdeutlich zu verstehen: In seinem waghalsigen Job könnte daslebensgefährliche Folgen haben.Zum Gespräch unter Druck stellt sich ebenfalls CDU-StaatssekretärJens Spahn bereit. Seine Reise ins Ungewisse führt zuerst nachMünchen. Dort trifft der Konservative auf Rohulla, einen Asylbewerberaus Afghanistan. Der 21-Jährige lebt seit drei Jahren in Deutschlandund arbeitet als Kellner in einem Sternerestaurant. Obwohl erfließend deutsch spricht, Steuern zahlt und sein Arbeitgeber auf ihnangewiesen ist, hat er im Januar einen Abschiebebescheid erhalten.Wird Jens Spahn auch nachdem er in Rohullas Welt eingetaucht istimmer noch seine Abschiebung fordern?Leif-Erik Holm, Parteichef der AfD in Mecklenburg-Vorpommerntrifft auf ein homosexuelles Paar, das Kinder adoptiert hat. Zudembesucht der AfD-ler gemeinsam mit Abdelkarim in islamischesKulturzentrum mit Gebetsraum und muss dort die Haltung seiner Parteizum Islam und seinen Anhängern in Deutschland erklären. Wie wird derHardliner reagieren? Jetzt gilt: Endlich Klartext."Endlich Klartext - Der große RTL II Politiker-Check"Folge 1 am Dienstag, 29. August, um 22:20 Uhr bei RTL IIÜber "Endlich Klartext - Der große RTL II Politiker-Check"Rund 61,5 Millionen Bundesbürger sind im September dazuaufgerufen, den Bundestag für eine neue Legislaturperiode zubestimmen. Comedian Abdelkarim trifft Politiker aller großen Parteienund bringt sie in außergewöhnliche Situationen. So kommen im Vorfeldder Wahl Wähler und führende Politiker zu Wort - und sprechen endlichKlartext.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin BlickhanTel.: 089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell