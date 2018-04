Endlich Frühling - raus in die Sonne - Doch schon im Frühjahr hat die momentan endlich herrlich wärmende Sonne genügend Kraft, um einen Sonnenbrand zu verursachen (FOTO)

Deutschland (ots) -Sonnige Aussichten: Ganz besonders zum Frühlingsanfang wird dieSonne und damit die Gefahr eines Sonnenbrandes leicht unterschätzt.Bedingt durch eine meteorologisch festgestellte, jahreszeitlichbedingte dünnere Ozonschicht (die ohnehin starken Schwankungenunterliegt) im Frühjahr, und dem durch den Winter reduziertenEigenschutz der Haut, der so genannten fehlenden Lichtschwiele, kanndie Sonne mit bereits jetzt erstaunlich hohen UV-Werten zu erstenSonnenbränden führen."Die Haut ist durch das Fehlen der so genannten Lichtschwielenicht an das Sonnenlicht des Frühjahrs adaptiert. Dadurch ist dieGefahr von Sonnenbränden erhöht und damit einhergehend auch dasHautkrebsrisiko.", so Prof. Dr. med. Uwe Reinhold, ärztlicher Leiterdes Dermatologischen Zentrums Bonn und Vorsitzender desonkoderm-Fachärzte-Netzwerks. Hinzu kommt oft auch noch die fehlendeMotivation und Bereitschaft, so früh im Jahr bereitsSonnenschutzmittel zu benutzen. Das für die Gesundheit so wichtigeVitamin-D, das sich nur durch UV-Einwirkung im Körper bildet, treibtviele Menschen in die Sonne raus und lässt sie dabei oft vergessen,das ein Sonnenbrand bereits im Frühjahr sehr wahrscheinlich ist unddas Hautkrebs-Risiko steigert.Deshalb auf Sonne verzichten? Nein, auf keinen Fall! Dermatologenempfehlen jedoch, sich an den jeweils örtlichen UV-Werten (auchleicht einsehbar zum Beispiel unter Bundesamt für Strahlenschutzwww.bfs.de) zu orientieren und mit einem leichten bis mittlerenUV-Schutz-Mittel und auch geeignete Bekleidung dem Sonnenbrand keineChance zu geben.Bestens informiert: Das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrtunterhält ebenfalls ein ganz ausgezeichnetes Service-Angebot miteiner patentierten Formel zur Feststellung des lokalen UV-Werts unterwww.uv-check.de. Damit lässt sich die Eigenschutzzeit der Haut, unterBerücksichtigung des für den optimalen Schutz so wichtigen Hauttypskostenlos über die so genannte Eigenschutzzeit informieren.Damit Ihre gesunde Bräune auch wirklich gesund bleibt.Über onkoderm: Aktuell gehören dem onkoderm-Netzwerk über 30Fachärzte aus fast allen Regionen Deutschlands an. Ziel von onkodermist es, die Dermatologie als integralen Bestandteil der Gesamtmedizinzu stärken und somit das Image des Gesamtfaches Dermatologie durchhochwertige, nachhaltige und fachlich kompetente Qualität in derVersorgung zu optimieren. Die bisher 30 onkoderm-Zentren mit derzeitüber 60 Fachärztinnen und Fachärzten decken ein Einzugsgebiet vonweit über 25 Millionen Einwohnern ab. Unter www.onkoderm.de findenSie alle weiteren Informationen zum Netzwerk.Pressekontakt:Die Geschäftsstelle erreichen Sie per Mail: mail@onkoderm.de.Telefonisch unter 03361-5062490 oder Fax: 03361-5062499Online unter: www.onkoderm.deAnsprechpartner: Klaus M. HartgensOriginal-Content von: onkoderm e.V., übermittelt durch news aktuell