Endlich Frühling, endlich hell! Wie Licht unsere Stimmung hebt (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Pünktlich zum Beginn der Sommerzeit hattenwir die ersten sonnigen Tage des Jahres. Jetzt kommen die hellenMonate und das hebt die Stimmung! Petra Bröcker berichtet:Sprecherin: In der hellen Jahreszeit fühlen wir uns wohler als imHerbst und Winter. "Natürlich!", werden Sie sagen. Aber warumverbessert Licht unsere Laune und kann uns sogar gesünder undleistungsfähiger machen? Dazu Christian Andrae von der "ApothekenUmschau":O-Ton Christian Andrae: 17 sec."Man kann sagen, dass der Mensch tatsächlich eine Lichtgestaltist. Denn er hat in seinen Augen nicht nur Zäpfchen und Stäbchen zumSehen, sondern auch Fotorezeptoren, die die Helligkeit und denBlauanteil im Licht messen. Dadurch wird dann der Hormonhaushaltreguliert, deswegen ist das Licht auch verantwortlich für unsereStimmung."Sprecherin: Gerade das Tageslicht unter freiem Himmel tut uns gut.Aber auch Kerzen und Glühbirnen können eine positive Wirkung haben:O-Ton Christian Andrae: 17 sec. "Kerzen und Glühbirnen haben einrelativ ähnliches Farbspektrum. Da ist der Rotanteil sehr hoch undder Blauanteil gering. Deswegen wirkt Kerzenlicht und eine geringeingestellte Glühbirne relativ gemütlich und warm und wohlig und istgenau richtig für abends, wenn man eine gemütliche Stimmung habenwill."Sprecherin: Das Licht in Büros wird meist durch Leuchtdiodenerzeugt, das Gleiche gilt für Smartphone-Displays. Wie wirkt sich dasauf uns aus?O-Ton Christian Andrae: 24 sec."Wenn es zum Beispiel relativ ausgefeilte moderneArbeitsbeleuchtungen sind, dann kann sich modernes LED-Licht auchsehr gut auf unser Wohlbefinden auswirken. Bei den Handy-Displaysaber ist es eher so, dass die LEDs einen relativ hohen Blauanteilhaben, und wenn wir dann nachts auf unsere Handys schauen, macht unsdas wach. Aber inzwischen gibt es auch Handys, die lassen sich soumstellen, dass der Blauanteil reduziert wird. Dann kann man auchaufs Handy gucken und ganz gut einschlafen."Abmoderationsvorschlag:Also abends am besten nicht mehr aufs Handy schauen oder - wennmöglich - die Lichteinstellung verändern, rät die "ApothekenUmschau". Der beste Tipp aber bleibt: So viel wie möglich draußensein und das Tageslicht genießen, das macht gute Laune und gesund istes auch!