Nach dem erfolgreichen Start der ARD Degeto-Reihe"Die Eifelpraxis" im Herbst 2016 folgen nun gleich zwei neue Einsätzefür die Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) und denLandarzt Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz):Am 27. Januar zeigt das Erste "Eine Dosis Leben". Vera Mundt hatsich in der Eifel gut eingelebt und ihren vollen Terminkalender mitHausbesuchen bestens im Griff. Besondere Zuwendung braucht ein neuerPatient: der 20-jährige Max (Leonard Proxauf), der nach einemAutounfall im Rollstuhl sitzt. Früher ein ehrgeiziger Triathlet,lässt er sich jetzt total hängen. Um ihn aus seiner Lethargie zureißen, will Dr. Chris Wegner es auf die harte Tour versuchen.Schließlich ist der Landarzt ebenfalls querschnittsgelähmt und nimmtsich das Recht heraus, jegliches Selbstmitleid zu verachten. Veradagegen hofft, dem jungen Mann mit Verständnis neuen Lebensmut zuvermitteln. So kommt es zum Konflikt zwischen dem strengen Arzt undseiner selbstbewussten Mitarbeiterin.Am 3. Februar setzt Vera in dem Familienfilm "Väter und Söhne"alles auf ihren sechsten Sinn. Wegen Nasenblutens fährt sie Felix(Ludwig Simon), den besten Freund von Sohn Paul (Tom Böttcher),sofort ins Krankenhaus. Leider bringt die Untersuchung eineniederschmetternde Diagnose: Felix leidet an einer lebensgefährlichenStörung der Knochenmarkfunktion und braucht dringend eineTransplantation. Über die Zentralkartei wird erstaunlich schnell einKandidat gefunden, der überraschenderweise ganz in der Nähe wohnt.Probleme gibt es auch zu Hause: Veras "Ex" Michael (Jan Sosniok), derVera mit den Kindern im Stich gelassen hatte, taucht aus heiteremHimmel auf und bringt alles durcheinander, als er Paul zu sich nachBerlin locken möchte."Die Eifelpraxis " ist eine UFA FICTION-Produktion im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Regie führte Christoph Schnee, die Drehbücherschrieb Brigitte Müller. Produzent ist Markus Brunnemann. Für dieRedaktion zeichnen Barbara Süßmann und Sascha Schwingel (ARD Degeto)verantwortlich.