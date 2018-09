Endlich Damenwahl: Barbara Schöneberger muss am Freitag zum ersten Mal die Moderation übernehmen und Günther Jauch und Thomas Gottschalk treten gegen Michelle Hunziker und Wotan Wilke Möhring an!

Köln (ots) - Zum ersten Mal muss Barbara Schöneberger am Freitag,7. September 2018, 20.15 Uhr, bei "Denn sie wissen nicht, waspassiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" die Rolle derModeratorin übernehmen. Für die ahnungslosen Promi-Teams gilt es u.a.ihre Reaktionsschnelligkeit unter Beweis zu stellen, mit vollemKörpereinsatz einen zweibeinigen Tisch mit Wackelpudding einzudecken,Socken in einer laufenden Wäschetrommel zu zählen und sich imOrangenweitwurf zu behaupten.Barbara Schöneberger hat in der vierten Show erstmals den Hut aufund muss als Moderatorin durch die Sendung führen. Günther Jauch undThomas Gottschalk treten als Team gegen dasschweizerisch-italienische Model, Sängerin und Moderatorin MichelleHunziker sowie den Tatort- und Kinostar Wotan Wilke Möhring an.Michelle Hunziker: "Ich bin tendenziell wie Thomas Gottschalk undrocke das Ding mit meiner Spontanität. Wenn man es sich leisten kann,spontan zu sein, dann ist das super. Das Schöne an diesem Format ist,dass es so etwas sonst nicht gibt. Es wird oft gesagt, dass die Leuteweder vorbereitet sind, noch geprobt haben. Aber eigentlich bereitetman sich sonst im Fernsehen immer sehr viel vor. Deshalb ist dieseShow wirklich originell."Wotan Wilke Möhring: "Bei Wissensfragen haben wir gegen GüntherJauch nicht so gute Karten, aber vielleicht kann ich das bei Spielenim physischen Bereich wieder aufholen."Auch in der vierten Folge müssen die drei Showgiganten wieder vielSpontaneität und Improvisationstalent beweisen: Barbara Schöneberger,Günther Jauch und Thomas Gottschalk wissen zu Beginn der Show weder,wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird,geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie antretenwerden.Barbara Schöneberger: "Ich weiß nicht, was passiert. Aber ichkönnte ewig so weitermachen. Ich bin bereit, aber ehrlich gesagt binich immer bereit ... Wir werden wieder reingehen, wie drei Schafe dastehen und darauf warten, was man mit uns macht und für was uns derAbend vorgesehen hat."Günther Jauch: "Ich könnte die Sendung jede Woche machen, solangeich nicht jede zweite Woche als Moderator ausgewählt werde. BarbaraSchöneberger denkt, sie könnte sich aus der Nummer völlig raushalten,aber wir brauchen jetzt auch mal eine moderative Abwechslung."Thomas Gottschalk: "Die Show ist eine neue Situation, auch füreinen selbst. Allein die Tatsache, in Situationen zu kommen, die derZuschauer nicht kennt und die man selbst nicht kennt, macht die Sachesehr unterhaltsam."Die Entscheidung in Deutschlands erster Show, bei der vorher nichtfeststeht, wer sie moderiert, fällt zu Beginn einer jeden Sendung:Der "sprechende Hut" gibt bekannt, wer völlig unvorbereitetmoderieren und improvisieren muss.Welche Aufgaben müssen die Teams diesmal bewältigen? Wer startetvoll durch? Jedes Team spielt stellvertretend für einenPublikumskandidaten, der 50.000 EUR Siegprämie gewinnen kann.Schiedsrichter und Spielleiter ist Thorsten Schorn.Twitter: #DennSieWissenNichtWasPassiertPressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresseTelefon: +49 (0) 221 456 7 4246Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell