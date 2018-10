Endgültiger Sieg von Nichia gegen Everlight in einem Patentverletzungsverfahren in Deutschland betreffend Nichia's YAG-Patent

München (ots) - Am 1. Oktober 2018 haben der taiwanesischeLED-Hersteller Everlight Electronics Co., Ltd. und dessen deutscheTochtergesellschaft Everlight Electronics Europe GmbH (beide zusammen"Everlight") ihren Antrag auf Zulassung der Revision(Nichtzulassungsbeschwerde) zum deutschen Bundesgerichtshof(Geschäftszeichen X ZR 5/17) bezüglich des Urteils desOberlandesgerichts Düsseldorf, welches das YAG-Patent EP 936 682 (DE697 02 929) der Nichia Corporation ("Nichia") betrifft,vollumfänglich zurückgenommen. Das Urteil des OberlandesgerichtsDüsseldorf ist damit rechtskräftig.Mit dem nun rechtskräftigen Urteil vom 22. Dezember 2016(Aktenzeichen I-15 U 31/14) hatte das Oberlandesgericht Düsseldorfdie Verletzung von Nichia's YAG-Patent durch Everlight mit Hinblickauf Everlight's sechs weiße LED-Produkte SMD Low Power LED61-238/LK2C-B56706F4GB2/ET, SL-PAR38/B/P17/30/E30/ND,67-21/QK2C-B56702C4CB2/2T, 67-21/QK2C-B45562C4CB2/2T,45-21/LK2C-B56702C4CB2/2T, und 45-21/QK2C-B45562C4CB2/2T bestätigt.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell