Endgültiger Sieg von Nichia gegen Everlight-Tochter WOFI in einem Patentverletzungsverfahren in Deutschland betreffend Nichia's YAG-Patent

München (ots) - Am 1. Oktober 2018, nur wenige Wochen vor der fürden 18. Oktober 2018 terminierten mündlichen Verhandlung inDeutschland vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Aktenzeichen I-2 U33/17), hat WOFI Leuchten Wortmann & Filz GmbH ("WOFI") seineBerufung gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf betreffend dasYAG-Patent EP 936 682 (DE 697 02 929) der Nichia Corporation("Nichia") vollumfänglich zurückgenommen. Das Urteil des Landgerichtsist damit rechtskräftig. WOFI, ein Hersteller von Wohnraumleuchten,ist ein deutsches Tochterunternehmer des taiwanesischenLED-Herstellers Everlight Electronics Co., Ltd..Mit dem nun rechtskräftigen Urteil vom 4. Juli 2017 (Aktenzeichen4b O 132/16) hatte das Landgericht Düsseldorf die Verletzung vonNichia's YAG-Patent durch WOFI mit Hinblick auf zwölf weißeLED-Produkte von WOFI festgestellt; dies sind die Produkte Orbit /Serie 946 - Art. Nr. 4946.04.01.0000, Mercur / Serie 313 - Art. Nr.4313.01.01.0000, Laurids / Serie 889 - Art. Nr. 4889.01.64.0000,Avignon / Serie 275 - Art. Nr. 4275.01.64.0000, Vannes / Serie 625 -Art. Nr. 8625.01.01.0000, Reims / Serie 272 - Art. Nr.9272.09.01.0000, Luz / Serie 682 - Art. Nr. 8682.01.01.0000, Louvre /Serie 825 - Art. Nr. 8825.01.54.0000, Style / Serie 922 - Art. Nr.6922.03.01.0000, Antibes / Serie 792 - Art. Nr. 7792.06.01.0000,Benett / Serie 557 - Art. Nr. 9557.08.01.0000 und Napa / Serie 666 -Art. Nr. 9666.04.64.0000.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Die verletzenden WOFI-Produkte:Orbit / Serie 946Art. No. 4946.04.01.0000Mercur / Serie 313Art. No. 4313.01.01.0000Laurids / Serie 889Art. No. 4889.01.64.0000Avignon / Serie 275Art. No. 4275.01.64.0000Vannes / Serie 625Art. No. 8625.01.01.0000Reims / Serie 272Art. No. 9272.09.01.0000Luz / Serie 682Art. No. 8682.01.01.0000Louvre / Serie 825Art. No. 8825.01.54.0000Style / Serie 922Art. No. 6922.03.01.0000Antibes / Serie 792Art. No. 7792.06.01.0000Benett / Serie 557Art. No. 9557.08.01.0000Napa / Serie 666Art. No. 9666.04.64.0000