Endgültige Investitionsentscheidung für das Rijeka Refinery Residue Upgrade

Zagreb (ots) -- INA-Aufsichtsrat erteilt Zustimmung für das Rijeka Refinery ResidueUpgrade-Projekt, INA-Vorstand genehmigte die Investition- Gesamtinvestition beträgt rund 4 Mrd. Kuna (rund 600 Mio. USD)- Investition verbessert die Produktstruktur der Raffinerie Rijekaindem sie den Anteil profitabler Weißprodukte, d.h. Kraftstoffe, erhöht; dieInbetriebnahme wird für 2023 erwartet- Entscheidung wurde von der kroatischen Regierung und MOL Gruppe, denzwei Hauptaktionären von INA, unterstütztZagreb, 13. Dezember 2019 - Der INA-Aufsichtsrat hat gestern seine Zustimmungfür das Rijeka Refinery Residue Upgrade-Projekt erteilt und der INA-Vorstand hatdie Investition einstimmig genehmigt. Die Entscheidung wurde sowohl von derkroatischen Regierung als auch von MOL, den beiden Hauptaktionären von INA,unterstützt.Diese Investition erhöht die Gesamteffizienz der Raffinerie Rijeka und ist einwesentlicher Teil des Transformationsprogramms "INA Downstream 2023 New Course",das darauf abzielt, das Segment Refining and Marketing von INA zu einemnachhaltigen und profitablen Unternehmensbereich zu machen. DieGesamtinvestition beträgt rund 4 Mrd. HRK (rund 600 Mio. USD) und umfasst dieResidue Upgrade Unit, den Umbau bestehender Raffinerieanlagen sowie einen neuenHafen mit geschlossenem Petrolkokslager. Die Anlage zur Aufwertung vonRückständen, die die Delayed-Coker-Technologie einsetzt, wird dieProduktstruktur der Raffinerie Rijeka verbessern, indem sie den Anteilprofitabler Weißprodukte, also von Kraftstoffen, erhöht. Ihre Inbetriebnahmewird für 2023 erwartet.Das Transformationsprogramm "INA Downstream 2023 New Course" beinhaltet auch dieBündelung der Rohraffinationstätigkeit in der Raffinerie Rijeka und dieUmwandlung der Sisak-Raffinerie in einen Industriestandort. Sisak ist dannStandort für die Bitumenproduktion (ein im März 2019 genehmigtes Projekt), fürein logistisches Zentrum und möglicherweise für die Schmierstoffproduktion undeine Biokomponenten-Raffinerie, vorbehaltlich weitererInvestitionsentscheidungen.József Molnár, CEO der MOL Group und Vizepräsident des INA-Aufsichtsrats,kommentierte: "Diese Entscheidung bestätigt das Engagement der MOL Group fürINA. Mit dem Abschluss des Residue Upgrade-Projekts werden wir die Effizienz derRaffinerie Rijeka erheblich steigern. Ich bin fest davon überzeugt, dass sichdie Wettbewerbsfähigkeit des INA-Geschäftsbereichs Raffination & Marketing nachder Inbetriebnahme der Anlage weiter verbessern wird und die Investition einensignifikant positiven Einfluss auf die zukünftige Profitabilität desUnternehmens haben wird".Der kroatische Minister für Umwelt und Energie, Tomislav ?oric, sagte: "Mit derheutigen Entscheidung, das Modernisierungsprojekt der Raffinerie Rijeka zustarten, macht die INA einen großen Schritt nach vorn. Dies ist eine der größtenInvestitionen in unseren Energiesektor und ich freue mich, dass sie während derAmtszeit dieser Regierung realisiert wurde. Die Investition wird dieProduktstruktur von Rijeka verbessern, die Rentabilität steigern und dieWettbewerbsfähigkeit der INA im Bereich Sustainability verbessern, indem sie CO2und andere schädliche Gase deutlich reduziert."Sándor Fasimon, Vorstandsvorsitzender der INA, fügte hinzu: "Die Entscheidungüber das Projekt Residue Upgrade markiert einen wichtigen Meilenstein in derUmsetzung des "INA Downstream 2023 New Course"-Programms und damit in derUnternehmengeschichte. Der Standort Rijeka wird zu einer modernen europäischenRaffinerie. So wird sichergestellt, dass INA die starke Position auf dem Marktbehält. Es ist eine große Investition, die das Geschäft des Unternehmens inZukunft erheblich beeinflussen wird."Über die MOL GruppeDie MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- undGasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 40Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 25.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigenErfolgsgeschichte im Energiebereich tätig. Die Explorations- undProduktionsaktivitäten der MOL Gruppe werden durch die Erfahrung von über 75Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländernproduziert, in dreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL Gruppebetreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integriertenLieferkette in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk vonfast 2.000 Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.Über die INA GruppeDie INA Gruppe spielt eine führende Rolle im kroatischen Ölgeschäft und einebedeutende regionale Rolle bei der Exploration und Produktion vonKohlenwasserstoffen, der Ölverarbeitung und dem Vertrieb von Öl und Ölprodukten.Die INA Gruppe besteht aus mehreren verbundenen Unternehmen, die teilweise oderkomplett im Besitz von INA, d.d. sind. Die Gruppe hat ihren Sitz in Zagreb,Kroatien. INA verfügt über Kohlenwasserstoff-Explorations- undProduktionsstätten in Kroatien, Angola und Ägypten. Das Öl wird in denÖlraffinerien von INA - RN Rijeka und RN Sisak - verarbeitet, während dasregionale Einzelhandelsnetz von INA mehr als 500 Einzelhandelsstandorte inKroatien und den Nachbarländern umfasst. 