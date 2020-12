Endemol Shine gründet Reality-Firma mit Rainer Laux

Köln (ots) - Mehr Fokus und kreative Entwicklungs-Expertise für das Genre Reality: Gemeinsam mit dem renommierten und erfolgreichen TV-Produzenten Rainer Laux gründet Endemol Shine Germany die Rainer Laux Productions GmbH.Laux wird mit seiner langjährigen Erfahrung und einem außerordentlich starken Prominenten-Netzwerk die Entwicklung, den Verkauf und die Produktion neuer Reality-Formate unter dem Endemol Shine-Dach weiter ausbauen. Im Frühjahr dieses Jahres erzielte Rainer Laux mit seinem Team und der Eigenentwicklung Promis unter Palmen herausragende TV-Quoten mit Bestwerten bis zu 21,2 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) in Sat.1. Das Format ist mittlerweile Bestandteil im internationalen Banijay-Katalog. Auch die letzte Promi Big Brother-Staffel erzielte im August in Sat.1 bis zu 17,5 Prozent Marktanteil. Für den Streaming-Anbieter Joyn entwickelte und produzierte Laux das neue Reality-Format Coras House of Love. Auch Claudias House auf Love, ein Format mit Reality-Star Claudia Obert, ist produziert und startet am 7. Januar auf Joyn. Weitere Projekte für diverse Streaming-Anbieter und Sender sind in Vorbereitung. Neben den Reality-Formaten ist Rainer Laux auch weiterhin verantwortlich für alle Formate rund um Julia Leischik, für die kabel eins Sendung Achtung Abzocke sowie für Daniela Katzenberger.Rainer Laux ist in der Branche auch bekannt als "Mr. Big Brother" - er war für Endemol Produzent der ersten Big Brother Staffel 2000 in Deutschland und machte Promi Big Brother in Sat.1 zum Talk-of-the-Town-Format. Seine Karriere startet Laux als Redakteur und Journalist. Er war unter anderem für ARD und ZDF tätig, als Auslands-Korrespondent für "Die Reporter" im Einsatz und leitete später den Bereich "Magazine" bei ProSieben. Im Jahr 2000 wechselte Rainer Laux zu Endemol. Von 2010 bis 2012 arbeitete er für die Modern Times Group als CEO Modern African Productions in Ghana. 2012 wechselte er als Director TV zu Burda und kehrte 2014 zu Endemol Deutschland als Director Reality zurück.Fabian Tobias, Managing Director Endemol Shine Germany: "Rainer lebt und atmet Reality. Ich freue mich sehr über die gemeinsame Gründung der Rainer Laux Productions GmbH und die langfristige Zusammenarbeit. Mit Rainer sind wir der Magnet für Reality-Stars und verlässlicher Partner für Sender und Streaming-Anbieter für Quoten-Hits im Genre Reality."Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions: "Die neue Firma heißt mit vollem Titel "Rainer Laux Productions...much more than Reality TV"! Der Anspruch meines Teams ist es, für und mit unseren Partnern Formate zu kreieren, über die Deutschland spricht. Wir bieten eine Heimat für Promis und Kolleg*innen, die Entertainment & Reality lieben!"Über Endemol Shine Germany:Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Promis unter Palmen (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie MasterChef (Sky) und Beauty & The Nerd (ProSieben). Endemol Shine Germany ist Teil der Banijay Deutschland Gruppe, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.Pressekontakt:Simone LenzenHead of CommunicationsEndemol Shine GermanyT + 221 650 30 102simone.lenzen@endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell