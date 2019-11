Endemol Shine Germany verkauft W&B TV an LEONINE und gründet eigenständige Fiction-Tochter in Berlin

Köln (ots) - Endemol Shine Germany gibt gemeinsam mit ihren Joint VenturePartnern Max Wiedemann und Quirin Berg den Verkauf von W&B TV an dasMedienunternehmen LEONINE bekannt und gründet eine eigenständige Gesellschaft inBerlin unter der Leitung von W&B Managing Director Nanni Erben.Die Endemol Shine Group Germany GmbH, Max Wiedemann und Quirin Berg verkaufenihre Gesellschaftsanteile am gemeinsamen Joint Venture W&B TV an LEONINE, deraus dem Zusammenschluss von Tele München Group, Universum Film, i&u TV undWiedemann&Berg Film entstandenen Mediengruppe. Max Wiedemann und Quirin Bergwerden weiterhin als Geschäftsführer der W&B TV innerhalb der LEONINEMediengruppe fungieren.Gleichzeitig übernimmt Endemol Shine Germany hundert Prozent der Vermögenswertedes in Berlin ansässigen Geschäfts von W&B TV und gründet eine (noch unbenannte)eigenständige Gesellschaft für fiktionale Produktionen. Nanni Erben, diebisherige W&B TV Mit-Geschäftsführerin, wird die neue Einheit innerhalb derEndemol Shine Germany leiten.Die erfolgreiche TV-Produzentin Nanni Erben produzierte in ihrer Zeit bei W&B TVüber 50 Produktionen, verantwortete insgesamt in ihrer Laufbahn mehr als 150Filme und wurde für den Tatort "Meta" mit dem Grimme-Spezialpreis für Regie undDrehbuch ausgezeichnet. Zu ihren Erfolgsproduktionen gehören außerdem derWeimarer und Dresdner Tatort sowie unter anderem "Fr. Jordan stellt gleich","Marie fängt Feuer" oder "Ottilie Faber von Castell". Zusammen mit ihrem Teamund dem umfassenden Netzwerk der Endemol Shine Goup wird Erben für dennationalen und internationalen Markt produzieren und das fiktionale Geschäftweiter ausbauen.Magnus Kastner, CEO Endemol Shine Germany: "Mit der wunderbaren Nanni Erbenhaben wir eine sehr erfahrene und prämierte Produzentin an Bord. Mit dergeballten Erfahrung und großen Expertise von Nanni und ihrem Team werden wir dieErfolgsgeschichte in Berlin weiterschreiben und ich freue mich persönlich sehrauf eine spannende Zusammenarbeit. Max und Quirin danken wir für die gemeinsamenund erfolgreichen Jahre und wünschen ihnen von Herzen alles Gute für dieZukunft."Nanni Erben: "Ich danke Quirin und Max und dem gesamten Wiedemann&Berg-Team fürdie aufregende und inspirierende Zeit und für die großartige Zusammenarbeit.Jetzt freue ich mich sehr auf die neuen Herausforderungen, die auf mich alsGeschäftsführerin der neu gegründeten Berliner Gesellschaft warten. Mein Dankgilt besonders Magnus Kastner und Endemol Shine Germany für das in mich gesetzteVertrauen. Zusammen mit meinem fantastischen Team stehen wir weiterhin fürerfolgreiches und auch außergewöhnliches Programm."Max Wiedemann und Quirin Berg: "Unser Joint-Venture war ein sehr erfolgreichesKapitel für Endemol Shine und uns. Wir danken Magnus Kastner, Ute März,Boudewijn Beusmans, Sophie Turner-Laing und allen Kollegen bei Endemol Shine fürdie ausgezeichnete Partnerschaft. Mit großer Wertschätzung und Respekt blickenwir auf die gemeinsame Leistung, für die unser Dank vor allem auch Nanni Erben,unserem großartigen Team und vielen Weggefährten gilt. Vor uns allen liegenspannende Jahre. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit KKR und FredKogel und über unsere gemeinsame Vision für LEONINE."Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllungüblicher Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich Anfang 2020abgeschlossen sein.Pressekontakt:Ann-Christine KlesperSenior PR & Communications ManagerEndemol Shine GermanyT + 221 650 30 232ann-christine.klesper@endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell