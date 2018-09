Endemol Shine Beyond produziert digitale Content-Kampagnen für Bill & Melinda Gates Stiftung (FOTO)

Köln (ots) -Endemol Shine Beyond arbeitet derzeit an einer digitalenContent-Strategie für die Bill & Melinda Gates-Stiftung in Europa.Darunter fällt die Beratung und der Aufbau eines InfluencerRelationship Managements sowie die Konzeptionierung und Produktionvon digitalen Content-Kampagnen. Mit dem Aufbau eines "DigitalCreative Campaign Hubs" in Berlin für die Bill & MelindaGates-Stiftung will man sich einer jungen Zielgruppe widmen und dafürvor allem die Social Media Plattformen nutzen. Im Fokus steht dieSensibilisierung dieser für die drei Schlüsselthemen der Stiftung:Stärkung der Frauenrechte, Bildung & Forschung und globaleGesundheit.Aktuell produziert Endemol Shine Beyond mit 7 reichweitenstarkenInfluencern (Gesamtreichweite 46 Mio. Abonnenten) aus den USA,Frankreich, UK, Kenia, Nigeria und Deutschland eineInfluencer-Kampagne zum internationalen Goalkeepers Event in NewYork. Zu den Influencern gehören Connor Franta aus den USA, Cheng Löwaus Deutschland, Norman Thavaud und Emy LTR aus Frankreich, GemmaStyles aus UK, Adesua Etomi aus Nigeria und Sheila Ndinga aus Kenia.Bei dem Event am 25. und 26. September werden neben Bill undMelinda Gates hochrangige Politiker, Führungskräfte aus Wirtschaftund Forschung, NGO-Vertreter und Aktivisten sowie Künstler vor Ortsein. Darunter sind unter anderem der französische Präsident EmmanuelMacron, die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg, dieindische Anwältin und Aktivistin Trisha Shetty, die Poetry-SlamKünstlerin Aranya Johar und Musiker Ed Sheeran.Jeder Influencer berichtet nicht nur live auf seinen Social MediaKanälen von dem Event, sondern setzt sich in weiteren Videosthematisch mit den Zielen der globalen Entwicklungshilfe auseinander.Endemol Shine Beyond entwickelte die Content-Strategie und übernimmtdie inhaltliche als auch produktionelle Steuerung des Contents. Daserste Video(https://www.instagram.com/p/BnyyFu8FJQw/?taken-by=chengloew) gingbereits im Vorfeld des Events online, gefolgt von einem persönlichenPosting jedes Influencers, das sich thematisch mit einem dernachhaltigen Entwicklungszielen auseinandersetzt. In New York selbstwerden zudem weitere Content-Stücke mit den Influencern durch EndemolShine Beyond produziert.Pressekontakt:Simone LenzenHead of CommunicationsEndemol Shine GermanyTel: +49 22165030102simone.lenzen@endemolshine.dewww.endemolshine.dewww.endemolshine-beyond.dewww.instagram.com/endemolshinegermany/Original-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell