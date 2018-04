Endeavour Silver: Wie sehen die Charttechnik und die Ergebniserwartungen aus?

Liebe Leser,

die Endeavour Silver Aktie hat sich in dieser Woche erneut an die wichtige Widerstandszone bei 2,80 US-Dollar herangewagt, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Da jedoch leicht darüber die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte verlaufen, dürfte ein ernstes Erholungssignal wohl erst bei Kursen oberhalb von 3,50 US-Dollar je Aktie verzeichnet werden. Der Silberpreis konnte sich im Zuge der geopolitischen Risiken, die sich in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.