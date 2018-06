Endeavour Silver Aktie: Das kann noch einmal weiter nach oben gehen!

Endeavour Silver ist in den vergangenen Tagen noch recht deutlich im bisherigen Modus gewesen. Der Wert hat zuletzt immerhin einen Seitwärtstrend auf hohem Niveau geschafft und damit den gesamten Aufwärtstrend bestätigen können. Dabei hat die Aktie auch Unterstützungen in Höhe von 2,30 Euro bis 2,40 Euro mehrfach so bestätigt, dass der Trend als fest gelten kann. Kursziel sind nunmehr Werte um ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.