Endeavour Silver Aktie: Das ist eine starke Chance!

Endeavour Silver zeigte sich auch zum Beginn der neuen Woche in guter Verfassung. Der Wert legte um fast 2 % zu und befindet sich auf dem Weg zu neuen Tops. Dabei hatte die Aktie in einem übergeordneten Seitwärtstrend in den vergangenen Wochen eine Seitwärtsbewegung gezeigt. Diese kann als Pause interpretiert werden, es sei nicht untypisch, auf hohen Kursniveau weiter Kraft zu ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.