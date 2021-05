Endeavour Silver-Aktie: Hier sind die Bullen!

Endeavour Silver – neues Kurshoch bestätigt Trend!

Den Bullen der Endeavour Silver-Aktie konnte es in den jüngsten Handelstagen gelingen ein neues Kurshoch von 5,83 EUR auszubilden. Damit befindet sich der Anteilschein auf einem Mehrmonatshoch und bestätigt so den Bullenmarkt. Aus kurz- und mittelfristiger Sicht besteht bei Endeavour Silver starker Aufwärtsdruck. Hier sollte es in den nächsten Wochen und Monaten zu weiteren Anstiegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung