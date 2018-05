Endeavour Silver Aktie: Gigantischer Ausbruch mit Kaufsignalen!

Endeavour Silver ist in den vergangenen Wochen seit Anfang April in einen deutlichen Aufwärtstrend übergegangen. Die Aktie konnte seither ausgehend von Zwischenhochs bei 2 Euro bis zu fast 30 % aufsatteln. Die Aktie fiel dann zuletzt, weil Gewinnmitnahmen den Aufwärtsausbruch noch einmal eindämmten. Dennoch sind die Kurschancen weiterhin ausgesprochen gut, so die Meinung der Chartanalysten. Tatsächlich gilt es im ersten Schritt, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.