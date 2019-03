Ende des freien Internets - EU-Urheberrechtsreform beschlossen

Finanztrends Video zu



Berlin/Brüssel (ots) - Zur Annahme der EU-Urheberrechtsreformerklärt der Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl Dr.Patrick Breyer: "Heute wurde ein Stück unserer digitalenMeinungsfreiheit zum Profit der Contentindustrie verkauft. DieseAbstimmung zeigt: Vom Lobbyismus und dem Einfluss des Geldes auf diePolitik geht heute die größte Gefahr für unsere Demokratie aus. ImEU-Parlament haben Profitinteressen der Konzerne das Sagen, das habenwir schon bei CETA gesehen. Demokratie heißt aber Herrschaft desVolkes. Unsere Waffen im Kampf gegen gekaufte Politik heißenTransparenz, Mitbestimmung und direkte Demokratie. Ich danke unsererPiraten-Europaabgeordneten Julia Reda für ihren vorbildlichenEinsatz. Ich rufe alle digitalen Freiheitskämpfer auf, sich derPiratenbewegung anzuschließen und sie stärker zu machen!"Die Proteste der Zivilgesellschaft wurden vom Europaparlamentignoriert. Die Werbung der Lobbyisten auf Taxis und Plakaten und dieEssenseinladungen waren erfolgreich. David Caspary sprach vongekauften Demonstranten, welche es nicht gab. Es ist wohl eher vondurch Lobbygruppen beeinflussten Abgeordneten auszugehen. DieUrheberrechtsrichtlinie bringt jedoch gerade den Urhebern nichts."Die Unausgewogenheit im Parlament zwischen den Interessen derMenschen und der Vertreter kommerzieller Interessen macht deutlich,dass endlich mit einem Lobbyregister öffentlich gemacht werden muss,wer alles auf die politische Entscheidungsfindung in welchem MaßeEinfluss nimmt". ergänzt Sebastian Alscher, Vorsitzender derPiratenpartei Deutschland.Daniel Mönch politischer Geschäftsführer der Piratenpartei zurAbstimmung:"Wir möchten allen danken, die bis zur letzten Minute versuchthaben Artikel 11 und 13 zu verhindern. Insbesondere sind dies auchrund eine viertel Million Aktivisten, mit denen wir am letztenWochenende gemeinsam für ein freies Internet demonstriert haben.Leider haben sich die Abgeordneten weder von den Protesten noch vonden Einschätzungen zahlloser Wissenschaftler und Unternehmerüberzeugen lassen. Wir hoffen, dass sich die schlimmstenBefürchtungen nicht erfüllen werden. Da Abgeordnete den Großteil derAngebote, die jetzt von neuen Regulierungen betroffen sind, gar nichtkennen, gibt uns aber wenig Hoffnung in dieser Hinsicht. Daher bringtEuch ein, geht wählen, tretet in Parteien ein. Um denen, die dasInternet kaputt machen, ihre politische Macht zu nehmen.Nachdem die Urheberrechtsrichtlinie in dieser Form beschlossen unddie Zivilgesellschaft komplett ignoriert wurde, hat nun der Wählerdas Wort. Wer in Zukunft eine bessere Politik mit Transparenz undMitbestimmung in Europa haben will, kann die PIRATEN auch inDeutschland wählen. Europawahl ist am 26. Mai!Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell