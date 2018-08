Unterföhring (ots) -- Ab 3. Oktober auf Sky Atlantic HD und parallel über Sky Ticket, SkyGo und auf Abruf verfügbar- Die beiden vorherigen Staffeln auf Sky Box Sets über Sky Ticketabrufbar: https://skyticket.sky.de/serien- Intrigen, Machtkämpfe und Affären im legendären Palast von LudwigXIV.Die bis dato teuerste europäische Serie geht in die dritte undletzte Runde: Sky zeigt "Versailles" ab 3. Oktober über Sky Ticketsowie immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Darüberhinaus stehen bereits jetzt die beiden vorherigen Staffeln deropulenten Historienserie auf Sky Box Sets über Sky Ticket und Sky Gozur Verfügung.Über "Versailles":Ludwig XIV. (George Blagden) hat den Krieg gegen die Niederlandegewonnen und auch die Giftmord-Affäre geklärt. Nun scheint der Wegfrei, die Macht auf ganz Europa auszudehnen. Doch seine Politikfindet nicht nur Zustimmung. Auf das französische Volk kommen erneuthöhere Steuerabgaben zu und eine Revolte droht, denn die Menschensind es leid, die Luxussucht des Sonnenkönigs zu finanzieren. Auch inVersailles steht Ludwig vor neuen Herausforderungen, denn seineMätresse Madame de Maintenon (Catherine Walker) treibt ihn an, sichals absolutistischer Herrscher zu behaupten, was zu großenMeinungsverschiedenheiten am Hofe bis hin zur Katholischen Kircheführt. Auch die vernachlässigte Königin Marie-Thérèse (ElisaLasowski) geht ihre eigenen Wege, die Ludwig XIV. kompromittierenkönnten und schließlich lauert eine große Gefahr in Gestalt einesmysteriösen maskierten Gefangenen."Mit der dritten und letzten Staffel wollten wir dem Porträt vonLudwig XIV, einem der herausragendsten Charaktere der französischenGeschichte, einen ganz besonderen Feinschliff geben, ohne dieGeschichte zu sehr zu vereinfachen", so die ausführenden ProduzentenClaude Chelli und Aude Albano. Abseits der Mythen und Geschichtensowie den historischen Fakten über den Sonnenkönig, schufen dieMacher eine komplexe Figur, ganz in der Tradition der gebrochenenHelden moderner Serien. Zu Beginn der dritten Staffel sehen wirLudwig XIV. auf dem Höhepunkt seiner Regentschaft, erfolgsverwöhnt,luxusbesessen, getrieben von dem Verlangen sein Volk und die ganzerestliche Welt absolutistisch zu regieren, aber auch geplagt vonSelbstzweifeln. Eine Thematik, die gerade zur aktuellen Politiketliche Parallelen aufweist.Facts:Originaltitel: "Versailles", Historienserie, F/GB 2017, 3.Staffel, 10 Episoden à ca. 50 Min., Serienschöpfer: Simon Mirren,David Wolstencroft. Drehbuchautoren: u.a. Andrew Bampfield, TimLoane. Regie: Richard Clark, Edward Bazaglette, Pieter van Hees.Ausführende Produzenten: Claude Chelli, Aude Albano, AnneThomopoulos, Simon Mirren, David Wolstencroft. Darsteller: GeorgeBlagden, Alexander Clahos, Tygh Runyan, Stuart Bowman, Anna Brewster,Catherine Walker Elisa Lasowski. Für die Ausstrahlung von"Versailles" in Deutschland und Österreich hat Sky Deutschland dieLizenz von SquareOne Entertainment GmbH erworben.Ausstrahlungstermin:Ab 3. Oktober 2018, mittwochs, 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowieparallel auf Sky Ticket, Sky Go, und auf Abruf verfügbar. Staffelneins und zwei auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählte Produktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Über Sky Deutschland:
Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. 