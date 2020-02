Ende einer Geisterfahrt - Kommentar zur Regierungskrise in Thüringen

Berlin (ots) - Thomas Kemmerich wollte zügig und unbekümmert zur Tagesordnungübergehen. Nach seiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmender gesamten AfD-Fraktion machten seine ersten Termine die Runde: ein Grußwortbei Carl Zeiss in Jena, ein Besuch bei einer Nachhaltigkeitskonferenz,dazwischen vielleicht noch Gespräche mit anderen Parteien über eine neueRegierung. Dass seine Amtsübernahme nichts mit dem politischen Normalbetrieb zutun hat, diese Erkenntnis musste dem FDP-Mann erst die geballte öffentlicheEmpörung einbläuen. Nur wenige, wie die stockkonservative Werteunion und derebenso rechtslastige Publizist und Hobbypolitiker Helmut Markwort, finden dieganze Sache demokratisch tadellos.Die Empörung war so breit und einhellig wie selten. Vertreter fast allerParteien, von Kirchen, Verbänden, Gewerkschaften, aus Kultur und Wirtschaftkritisierten die Skandalwahl derart heftig, dass Kemmerich nicht nur seineTermine sausen ließ, sondern kurz darauf auch gleich das neue Amt. Dass er amDonnerstagmittag seine Geisterfahrt beendete, ist auch FDP-Chef ChristianLindner zu verdanken, der schleunigst nach Erfurt geeilt war, um Schlimmeres fürseine ganze Partei zu verhindern - von der man sich spätestens jetzt fragenkann, wozu sie eigentlich gebraucht wird. Wenn es stimmt, was Kemmerich überseine jüngsten Kontakte zu Lindner äußerte - dass er mit ihm vor der Wahlpermanent in Kontakt gewesen sei und besprochen habe, "was wir hier in Thüringenbeschlossen haben" -, dann wird Lindner selbst auch noch einige dringende undunangenehme Fragen zu beantworten haben.Wie ohnehin aufzuarbeiten ist, in welchem Maße CDU und FDP in Thüringen seit derLandtagswahl vor gut drei Monaten mit einer gewissen Unterstützung aus derHöcke-AfD kalkulierten oder darauf spekulierten. Jedenfalls berichten Teilnehmeran den vielen Gesprächen, die seither im Freistaat geführt wurden, dass in CDUund FDP genau über die Methode zur Verdrängung von Rot-Rot-Grün nachgedachtwurde, die jetzt makabre Wirklichkeit geworden ist.Was man daraus leider auch lernen muss: Hoffnungen in eine demokratischeVernunft, die eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten möglichmachen könnte, prallen ab an der schnöden Borniertheit des Machtdenkens.Wenn der Sündenfall von Erfurt überhaupt zu irgendetwas taugt, dann dazu: zubeweisen, dass es in der Mehrheitsgesellschaft noch einen antifaschistischenGrundkonsens gibt. Diese Klarstellung ist dringend notwendig.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4513711OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell